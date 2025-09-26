26 de septiembre de 2025 - 11:35

Tráiler y fecha confirmada de la serie precuela de It, del universo de Stephen King

Con nueve episodios, la producción llegará a HBO Max muy pronto. Uno de sus protagonistas aseguró que es "extrema".

La nueva serie basada en los libros de Stephen King.

La nueva serie basada en los libros de Stephen King.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Está en Netflix, tiene 8 capítulos y Stephen King dijo que es perfecta para los que aman pasar miedo.

Está en Netflix, tiene 8 capítulos y Stephen King dijo que es perfecta para los que aman pasar miedo

Por Andrés Aguilera
stephen king esta de vuelta: como es no tengas miedo, su nuevo libro

Stephen King está de vuelta: cómo es "No tengas miedo", su nuevo libro

Por Redacción

“IT: Bienvenidos a Derry” estará ambientada en 1962. La serie mostrará los oscuros orígenes de la maldición que acecha al pequeño pueblo de Derry, Maine, donde un payaso asesino que cambia de forma, conocido como “Pennywise”, regresa cada 27 años para sembrar el terror y cobrar nuevas víctimas, principalmente niños.

La producción, que adelantaron tendrá tres temporadas, con nueve capítulos cada una, se suma así al legado de las dos películas dirigidas por el argentino Andy Muschietti, quien junto a su hermana Barbara Muschietti y Jason Fuchs también participa como productor ejecutivo de esta serie.

El nuevo tráiler de la serie de Stephen King

El avance revelado por HBO Max presenta a un nuevo elenco de jóvenes personajes que deberán enfrentarse a los primeros indicios de esta presencia diabólica. Con una estética sombría y cargada de tensión, el tráiler promete profundizar en los secretos del pueblo y en el nacimiento de la pesadilla que más tarde atormentará a la famosa pandilla de "Los Perdedores".

Embed - It - Welcome to Derry | Trailer

El actor Bill Skarsgård vuelve a ponerse en la piel de Pennywise, el terrorífico villano de King que muchos fans consideran que el actor interpretó de manera impecable en las películas de IT. Aunque en un principio había descartado regresar al papel, finalmente aceptó y adelantó en una entrevista a comienzos de este año que la nueva versión televisiva será “extrema”.

Cuándo se estrena “IT: Bienvenidos a Derry”

El estreno está programado para este 26 de octubre en HBO Max, fecha ideal para los fanáticos del terror que esperan un maratón de Halloween con Pennywise de regreso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cillian Murphy se negó a hacer al villano de Harry Potter en la serie, ahora HBO Max busca alternativas femeninas. 

¿Lord Voldemort será mujer? HBO Max hace casting mixto para la serie de Harry Potter

Por Redacción Espectáculos
Federico DElia dijo que la película de Los Simuladores se cayó.

Un caso sin resolver: Federico D´Elía anunció que "se cayó" la película de Los Simuladores

Por Redacción Espectáculos
Alien: Earth llega con su episodio final a Disney+.

Cuándo llega el último capítulo de "Alien: Earth" a Disney+: qué viene en la saga

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie de Netflix basada en las asesinas más crueles de la historia de México.

La serie de Netflix sobre las hermanas que lideraron una red de prostitución y mataron a casi 100 personas

Por Redacción Espectáculos