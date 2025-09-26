Tráiler y fecha confirmada de la serie precuela de It, del universo de Stephen King

Con nueve episodios, la producción llegará a HBO Max muy pronto. Uno de sus protagonistas aseguró que es "extrema".

El universo de Stephen King se expande pero, esta vez, a la pantalla chica. HBO Max lanzó el tráiler oficial de la esperada serie precuela de las exitosas películas del payaso asesino, que ya adaptaron la icónica novela de terror del escritor estadounidense.

“IT: Bienvenidos a Derry” estará ambientada en 1962. La serie mostrará los oscuros orígenes de la maldición que acecha al pequeño pueblo de Derry, Maine, donde un payaso asesino que cambia de forma, conocido como “Pennywise”, regresa cada 27 años para sembrar el terror y cobrar nuevas víctimas, principalmente niños.

La producción, que adelantaron tendrá tres temporadas, con nueve capítulos cada una, se suma así al legado de las dos películas dirigidas por el argentino Andy Muschietti, quien junto a su hermana Barbara Muschietti y Jason Fuchs también participa como productor ejecutivo de esta serie.

El nuevo tráiler de la serie de Stephen King El avance revelado por HBO Max presenta a un nuevo elenco de jóvenes personajes que deberán enfrentarse a los primeros indicios de esta presencia diabólica. Con una estética sombría y cargada de tensión, el tráiler promete profundizar en los secretos del pueblo y en el nacimiento de la pesadilla que más tarde atormentará a la famosa pandilla de "Los Perdedores".

Embed - It - Welcome to Derry | Trailer El actor Bill Skarsgård vuelve a ponerse en la piel de Pennywise, el terrorífico villano de King que muchos fans consideran que el actor interpretó de manera impecable en las películas de IT. Aunque en un principio había descartado regresar al papel, finalmente aceptó y adelantó en una entrevista a comienzos de este año que la nueva versión televisiva será “extrema”.