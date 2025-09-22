Cuándo llega el último capítulo de "Alien: Earth" a Disney+: qué viene en la saga

Los xenomorfos están cada vez más cerca de destruir a la humanidad, mientras que un grupo de sintéticos comienza a rebelarse.

Con un cierre poético, el octavo -no pasajero, sino capítulo de la nueva serie de Disney+- arriba a la plataforma de streaming como un éxito en vistas y una fuerte expectativa. Es una gran prueba de que las temáticas cinematográficas pueden tener una gran adaptación al cine, si cuentan una nueva historia y aporta datos que antes estaban ocultos.

“Los verdaderos monstruos” El episodio final llevará por título “Los verdaderos monstruos” y pondrá el foco en el nuevo equilibrio —y conflicto— de poder entre los sintéticos y los humanos dentro de Prodigy, una de las cinco empresas tecnológicas que lidera y gobierna el planeta.

En el tráiler adelanto puede verse primero una vista aérea de la isla Neverland. A continuación aparece Morrow, con el rostro visiblemente lastimado tras ser reducido por los soldados de Prodigy. La secuencia también muestra a Wendy acompañada por Nibs, Slightly, Smee y Curly, todos en lo que parece ser una celda de la que resulta imposible escapar.

Embed - Alien: Earth | Season 1, Episode 8 Trailer - The Real Monsters | FX Es Wendy la que se da cuenta de la realidad, los sintéticos son quienes tienen el poder, físico y cognitivo, de gobernar a los humanos. Pero no solo eso sino que cuando conversa con su hermano, Hermit, apunta a otra verdad. “Ahora somos comida para ellos”, le dice el muchacho, pero ella le contesta: “Tú eres comida para ellos”.