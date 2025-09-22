Cuándo llega el último capítulo de "Alien: Earth" a Disney+: qué viene en la saga

La exitosa serie “Alien: Earth” llega a su fin luego de siete capítulos cargados de acción, explicaciones sobre el mundo de los xenomorfos y sobre los atractivos que escondía la tierra en una saga, tradicionalmente, configurada en el espacio. Cuándo se estrena el último capítulo y qué esperar de la saga.
Con un cierre poético, el octavo -no pasajero, sino capítulo de la nueva serie de Disney+- arriba a la plataforma de streaming como un éxito en vistas y una fuerte expectativa. Es una gran prueba de que las temáticas cinematográficas pueden tener una gran adaptación al cine, si cuentan una nueva historia y aporta datos que antes estaban ocultos.
“Los verdaderos monstruos”
El episodio final llevará por título “Los verdaderos monstruos” y pondrá el foco en el nuevo equilibrio —y conflicto— de poder entre los sintéticos y los humanos dentro de Prodigy, una de las cinco empresas tecnológicas que lidera y gobierna el planeta.
En el tráiler adelanto puede verse primero una vista aérea de la isla Neverland. A continuación aparece Morrow, con el rostro visiblemente lastimado tras ser reducido por los soldados de Prodigy. La secuencia también muestra a Wendy acompañada por Nibs, Slightly, Smee y Curly, todos en lo que parece ser una celda de la que resulta imposible escapar.
Embed - Alien: Earth | Season 1, Episode 8 Trailer - The Real Monsters | FX
Es Wendy la que se da cuenta de la realidad, los sintéticos son quienes tienen el poder, físico y cognitivo, de gobernar a los humanos. Pero no solo eso sino que cuando conversa con su hermano, Hermit, apunta a otra verdad. “Ahora somos comida para ellos”, le dice el muchacho, pero ella le contesta: “Tú eres comida para ellos”.
¿Cuándo se podrá ver el último capítulo de “Alien: Earth”?
El último capítulo de “Alien: Earth” llega a Disney+ este martes 23 de septiembre, a las 21 (horario Argentina). Pocas certezas hay sobre su cierre, aunque todo se encamina para un resultado poco alentador para los humanos.
Noah Hawley, el creador de Alien
gentileza
Lo que sí es seguro es que el octavo capítulo no develará todos los misterios. El creador Noah Hawley adelantó que ya tiene un plan claro para una posible segunda temporada. “Tengo un destino en mente en cuanto a la historia… Sé qué historia quiero contar y qué significa”, aseguró en una reciente entrevista.