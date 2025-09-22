22 de septiembre de 2025 - 10:17

Se accidentó en la cabeza Tom Holland grabando "Spider-Man 4" y hay malas noticias para los fans

El actor, que encarna a Peter Parker, sufrió una contusión cerebral y la filmación de la nueva entrega de Marvel quedó pausada.

Tom Holland se accidentó y retrasan el estreno de "Spider-Man"

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El rodaje de “Spider-Man: Brand New Day”, la cuarta entrega del arácnido en la franquicia actual, quedó interrumpido por la peor noticia para Marvel y sus fanáticos. Tom Holland, el actor detrás del héroe, sufrió un accidente en plena grabación y debió ser hospitalizado. Sony, productora y distribuidora, retrasaría el estreno del filme.

El actor británico, que volvió a encarnar a Peter Parker en la esperada “Spider-Man 4”, se golpeó la cabeza mientras realizaba una acrobacia el viernes y fue trasladado de urgencia al Hospital de Glasgow, en Reino Unido, donde le diagnosticaron una conmoción cerebral leve.

Según confirmaron fuentes de la producción al medio Deadline, Holland fue el único herido durante el rodaje. Contrario a la versión que circuló en The Sun donde hablaban de una doble de riesgo que también estaría hospitalizada.

¿Cómo es el estado de salud de Tom Holland?

Aunque el accidente encendió las alarmas entre los fans, todo indica que fue un susto menor: Tom Holland se encuentra bien, fue dado de alta rápidamente y al día siguiente asistió junto a su novia, la actriz Zendaya, a la gala benéfica de The Brothers Trust en Londres.

Desde Marvel y Sony confirmaron que el actor tendrá algunos días de descanso antes de retomar las filmaciones de "Spider-Man: Brand New Day", uno de los títulos más esperados del MCU.

Spider-Man 4 retrasa su estreno

La próxima entrega de Spider-Man llegará una semana más tarde de lo previsto. Sony modificó el calendario y movió la fecha de estreno de “Spider-Man 4” del 24 al 31 de julio de 2026.

El motivo: es una jugada pensada para evitar la superposición con “The Odyssey”, lo nuevo de Christopher Nolan bajo Universal Studios.

La película del aclamado director británico, una ambiciosa adaptación de la obra épica griega de “Homero”, desembarcará en cines el 17 de julio de 2026 con Tom Holland dentro del elenco.

Sony busca garantizarle al superhéroe arácnido un mejor recorrido en taquilla y mayor disponibilidad de salas.

