A dos capítulos del final de "Alien: Earth" ¿habrá segunda temporada?

La serie “ Alien :earth” está llegando al final de su primera temporada y, tras ser un éxito en reproducciones en Disney+, crece la duda: ¿habrá segunda temporada? El final de esta entregara llegará el 23 de septiembre pero parece que, por suerte, los fanáticos no tendrán que esperar varios años para ver cómo sigue.

“Alien:earth” aterrizó en agosto y se convirtió en la primera producción televisiva ambientada en el universo de los xenomorfos. Esta historia funciona como precuela de la película clásica de Ridley Scott, pero cambia el escenario: deja el espacio para situar la acción en la Tierra.

Los dos primeros episodios se estrenaron el 12 de agosto y, desde entonces, cada martes llegó un nuevo capítulo. El próximo saldrá el 16 de septiembre, mientras que el episodio final de esta primera temporada, el número ocho, está previsto para el 23 de septiembre.

“Alien: Earth” es una precuela del universo Alien que se sitúa en el año 2120, donde una misteriosa nave espacial se estrella en la Tierra, desatando una amenaza alienígena mucho mayor de lo que nadie esperaba.

La serie sigue a una joven junto a un grupo de soldados tácticos en una misión de rescate, pero pronto descubren que deben luchar por sobrevivir contra una forma de vida depredadora que pone en peligro a todo el planeta.

¿Habrá segunda temporada?

Mientras los fans esperan el desenlace, el creador Noah Hawley adelantó que ya tiene un plan claro para una posible segunda temporada. “Tengo un destino en mente en cuanto a la historia… Sé qué historia quiero contar y qué significa”, aseguró en una reciente entrevista.

Hawley también señaló que su objetivo es evitar largas esperas entre temporadas: “La pregunta es cómo podemos agilizar el proceso para que no tengas que esperar tres, cuatro o cinco años para saber más”.

Noah Hawley creador de "Alien: Earth".

Aunque por ahora Disney+ no confirmó oficialmente la renovación de "Alien: Earth". Las declaraciones de Hawley dejan claro que la intención de continuar está sobre la mesa. Los próximos capítulos podrían ser clave para definir el futuro de esta ambiciosa precuela.