¿Lord Voldemort será mujer? HBO Max hace casting mixto para la serie de Harry Potter

Luego de que Cillian Murphy negara su participación como en la adaptación a serie del universo Harry Potte r , crece la duda sobre quién interpretará a Lord Voldemort. HBO Max está desesperado y abrió el casting para todos los géneros, primero un Severus Snape afroamericano y ahora un villano ¿mujer?

De acuerdo con el insider Daniel Richtman, en el casting para el personaje más osucro de J.K Rowling participan tanto actores como actrices , lo que abre la posibilidad de que el mago oscuro sea, en esta nueva adaptación, una mujer.

Algunas teorías incluyen nombres como el de la concida cantante y actriz, Cynthia Erivo , que saltó a la fama global recientemente con "Wicked".

“Para la serie de Harry Potter están haciendo audiciones tanto de hombres como de mujeres, así que es posible que veamos una Voldemort femenina ”, adelantó Richtman.

La historia de Lord Voldemort en Harry Potter

En los libros, Lord Voldemort fue originalmente Tom Marvolo Riddle, un estudiante brillante de Hogwarts que terminó convirtiéndose en el mago oscuro más poderoso de todos los tiempos. En el punto más alto de su poder asesinó a Lily y James Potter, pero su maldición se revirtió al intentar matar al pequeño Harry Potter, lo que lo dejó debilitado durante años hasta que logró recuperar su cuerpo.

Embed - Wizard Battle: Dumbledore vs Voldemort | Harry Potter and the Order of the Phoenix

En las películas, el personaje lo interpretó magistralmente Ralph Fiennes, cuya actuación se convirtió en un ícono del cine de fantasía.

Lo que se sabe de la serie de Harry Potter en HBO Max

El nuevo proyecto de HBO Max busca adaptar los siete libros en formato de serie, con un plan de producción que se extenderá durante una década. Cada temporada cubrirá un libro, permitiendo que los protagonistas crezcan al mismo ritmo que en la historia original.

la primera e impactante foto de Dominic McLaughlin como Harry Potter en la serie de HBO la primera e impactante foto de Dominic McLaughlin como Harry Potter en la serie de HBO Max gentileza

Aunque la serie ya está en marcha, la fecha de estreno no se espera antes de 2027. Alastair Stout como Ron Weasley, Arabella Stanton como Hermione Granger y Dominic McLaughlin como el nuevo Harry le darán vida a los protagonistas. A ellos posiblemente se les una la versión femenina de Voldemort.