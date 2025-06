Stephen King está de vuelta: cómo es "No tengas miedo", su nuevo libro

El maestro del terror no descansa. Este junio llega a las liberías "No tengas miedo" ("Never Flinch"), la nueva novela de Stephen King que retoma a una de sus heroínas más queridas por los fans: Holly Gibney. Sí, la misma que conocimos en Mr. Mercedes y que terminó brillando con luz propia en El visitante y, claro, en Holly. Esta vez, la detective privada se ve envuelta en una doble amenaza tan inquietante como actual.