Aterrizó en Netflix un nuevo drama histórico de 8 episodios: es del creador de "Peaky Blinders"

Se trata de una serie con un grupo de hermanos que pelea por una herencia y mantener vivo el negocio familiar.

Netflix acaba de sumar a su catálogo una nueva serie de Steven Knight, el creador de la icónica “Peaky Blinders”. Se trata de un drama histórico ambientado en Irlanda con todos los ingredientes de intriga, poder y luchas familiares que caracterizan al guionista británico.

La serie “La casa Guinness" centra su historia tras el fallecimiento de Benjamin Guinness y sus cuatro herederos: Arthur, Edward, Anne y Ben. Además, incorpora a personajes de la sociedad dublinesa que se vieron afectados por el fenómeno Guinness

Con ocho episodios, de entre 45 y 55 minutos cada uno, y una calificación para mayores de 16 años, ya empezó a recibir elogios de la prensa especializada. Según Rotten Tomatoes, la serie cuenta con un 86% de aprobación entre las críticas publicadas hasta ahora.

Lo nuevo de Steven Knight, al estilo "Peaky Blinders" Embed - La casa Guinness | Tráiler oficial | Netflix En 1868, la muerte inesperada de Sir Benjamin Guinness, el patriarca de la famosa dinastía cervecera, deja a sus cuatro hijos adultos al mando de un vasto imperio que abarca desde Dublín hasta Nueva York. Sin embargo, el testamento de Sir Benjamin revela sorpresas que alteran el equilibrio familiar y desatan una serie de conflictos internos.

Arthur y Edward, los hermanos mayores, deben compartir el liderazgo de la cervecera, a pesar de sus personalidades opuestas y secretos personales. Anne, la única hija, se ve desplazada en la sucesión, mientras que el menor, Ben, lucha por encontrar su lugar en la sombra de sus hermanos. A medida que las tensiones aumentan, los secretos del pasado emergen, amenazando con destruir tanto la unidad familiar como el legado empresarial.