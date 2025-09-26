26 de septiembre de 2025 - 13:08

Aterrizó en Netflix un nuevo drama histórico de 8 episodios: es del creador de "Peaky Blinders"

Se trata de una serie con un grupo de hermanos que pelea por una herencia y mantener vivo el negocio familiar.

Del creador de Peaky Blinders llega un nuevo drama a Netflix.

Del creador de "Peaky Blinders" llega un nuevo drama a Netflix.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Hundido en llanto, la injusta eliminación de La Voz Argentina.

Hizo una presentación espectacular y aun así lo eliminaron de La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos
Tini Stoessel presenta su festival Futttura.

Dónde ver gratis y en vivo el show de Tini con su festival "Futttura"

Por Redacción Espectáculos

La serie “La casa Guinness" centra su historia tras el fallecimiento de Benjamin Guinness y sus cuatro herederos: Arthur, Edward, Anne y Ben. Además, incorpora a personajes de la sociedad dublinesa que se vieron afectados por el fenómeno Guinness

Con ocho episodios, de entre 45 y 55 minutos cada uno, y una calificación para mayores de 16 años, ya empezó a recibir elogios de la prensa especializada. Según Rotten Tomatoes, la serie cuenta con un 86% de aprobación entre las críticas publicadas hasta ahora.

Lo nuevo de Steven Knight, al estilo "Peaky Blinders"

Embed - La casa Guinness | Tráiler oficial | Netflix

En 1868, la muerte inesperada de Sir Benjamin Guinness, el patriarca de la famosa dinastía cervecera, deja a sus cuatro hijos adultos al mando de un vasto imperio que abarca desde Dublín hasta Nueva York. Sin embargo, el testamento de Sir Benjamin revela sorpresas que alteran el equilibrio familiar y desatan una serie de conflictos internos.

Arthur y Edward, los hermanos mayores, deben compartir el liderazgo de la cervecera, a pesar de sus personalidades opuestas y secretos personales. Anne, la única hija, se ve desplazada en la sucesión, mientras que el menor, Ben, lucha por encontrar su lugar en la sombra de sus hermanos. A medida que las tensiones aumentan, los secretos del pasado emergen, amenazando con destruir tanto la unidad familiar como el legado empresarial.

Serie de época con dilemas modernos

Aunque la historia se sitúa en otro siglo, su narrativa resulta sorprendentemente moderna, con similitudes en series como “Succession”, ficción norteamericana muy aclamada, y “The Crown”, que, al igual que “La casa Guinness”, se inspira en hechos y personajes reales para construir sus tramas.

Steven Knigh, crador de "Peaky Blinders".
Steven Knigh, crador de

Steven Knigh, crador de "Peaky Blinders".

"Es la extraordinaria historia de una familia (los Guinness) que resulta ser heredera de la cervecería más grande del mundo. Son jóvenes y reciben la tarea de hacerse cargo de esta marca increíblemente exitosa", contó Knight a “Tudum”, el medio oficial de Netflix. Y, sobre sus personajes, agregó: "Su primera prioridad es: no arruinarla. Y la segunda prioridad es hacer que Guinness sea aún más grande".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

fue una situacion horrible: cami homs conto como la marco la perdida de un embarazo

"Fue una situación horrible": Cami Homs contó cómo la marcó la pérdida de un embarazo

Por Redacción Espectáculos
paris jazz club vuelve a mendoza con dos shows que combinan musica en vivo, humor y teatro

Paris Jazz Club vuelve a Mendoza con dos shows que combinan música en vivo, humor y teatro

Por Sara Lombino
La película de Julian Moore que lidera en Netflix.

La película de brujas y seres mitológicos con Julianne Moore que es furor en Netflix

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie basada en los libros de Stephen King.

Tráiler y fecha confirmada de la serie precuela de It, del universo de Stephen King

Por Redacción Espectáculos