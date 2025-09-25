25 de septiembre de 2025 - 22:44

Un ex Gran Hermano donó su casa: hacia que organización estará destinada

Bautista Mascia, ganador de la edición de Gran Hermano 23/24, decidió donar la casa que había ganado al final del certamen.

El premio mayor de Gran Hermano suele ser en una casa prefabricada que cambia la vida de sus ganadores. En el caso de Bautista Mascia, campeón de la edición 2023/2024, esa recompensa se convirtió en un acto de solidaridad que ya deja huella más allá de la pantalla.

El músico uruguayo decidió donar el inmueble a la Asociación Civil La Casita Trans, una organización de Córdoba que trabaja en la protección y acompañamiento de infancias y juventudes trans.

El anuncio del ex ganador de Gran Hermano

El anuncio se conoció a través de las redes sociales del propio Mascia. En una serie de publicaciones en Instagram, compartió imágenes del terreno donde se levantará la vivienda y detalló el espíritu de su decisión: “Hoy temprano fui a conocer el terreno que conseguimos para poner la casa que ganamos en GH. Van a usar ese lote para que la asociación tenga un lugar más grande para seguir acompañando y ayudando a más personas”. Con ese gesto, el premio trasciende lo individual para transformarse en un recurso de inclusión y refugio comunitario.

La respuesta de la asociación llegó de inmediato. Desde su cuenta institucional, La Casita Trans agradeció la visita del artista y la magnitud del aporte: “Hoy nos visitó @bautimascia en el terreno donde pronto instalaremos la casa que nos donó, premio que recibió como ganador de GH 2024. Gracias Bauti por tu sencillez, tu calidez y humanidad. Por construir con nosotros el sueño más grande: la casa propia, un lugar abierto a la comunidad, al barrio. Un centro de vida que pronto abrirá sus puertas para todas las personas que buscan y necesitan un lugar seguro para crecer y ser en plenitud”.

La organización de la donación

El encuentro estuvo atravesado por la emoción, pero también por la planificación. Junto a los referentes de la organización, Mascia revisó los planos y evaluó detalles técnicos de la futura construcción, que se proyecta como un espacio abierto, de contención y libertad. La asociación adelantó que la casa será “un centro de vida amoroso, lleno de voces, risas y abrazos”, reflejando el impacto profundo que esperan alcanzar.

El gesto de Mascia se inscribe en una tendencia cada vez más visible entre los participantes de Gran Hermano. Luz Tito, finalista de la última temporada, resolvió destinar su premio a la creación de un refugio para mujeres víctimas de violencia en Jujuy. Y Emma Vich, otro exjugador, también eligió donar su vivienda a La Casita Trans, consolidando una red de apoyo en torno a la organización cordobesa.

