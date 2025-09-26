26 de septiembre de 2025 - 10:53

Así es la habitación que Eva Bargiela y Gianluca Simeone le han preparado a Faustino, su primer hijo

La modelo, que transita los últimos meses de embarazo, mostró como quedó la habitación de su primer hijo con el futbolista.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone serán padres dentro de algunas semanas.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Finalmente, la modelo mostró una de las habitaciones más esperadas por sus seguidores: la de Faustino. Con estilo minimalismo y mueblería funcional, armó el lugar para que el bebé de sus primeros pasos.

Eva Bargiela
La habitación de Faustino, el hijo de Eva Bargiela

Eva Bargiela no duda en darle el mayor espacio y luz a la habitación que será de su hijo Faustino. Es por eso que, en su nueva casa, el pequeño tiene uno de los lugares más cómodos y pensados para que pueda dar sus primeros pasos.

Con una decoración de colores terrenales y blancos, llama la atención una ventana alta con cortinas marrones, que permiten que entre el sol y el aire libre para que el pequeño se conecte con la naturaleza desde que nace.

Bargiela destacó tres muebles claves que la ayudaron a mantener el estilo minimalista, y los espacios libres para que el pequeño jugara y disfrutara del lugar. Por un lado, una cuna funcional, que puede removerse con facilidad uno de los lados para poder tomar al bebe en brazos. La misma cuenta con tres cajones tradicionales y con un baúl, que también sirve como cambiador.

La habitación del nieto del Cholo Simeone cuenta con un armario para la ropa, y decoración de la naturaleza en las paredes, pintadas a mano. En paralelo hay dos cajoneras más con diferentes funcionalidades y decoraciones.

Eva Bargiela
Eva Bargiela
Seguido a esto, tres bloques son utilizados como jugueteros, y cuentan con cuadros de animales tiernos para continuar con el estilo de naturaleza. El piso de madera claro combina con los colores elegidos.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone son de las parejas más seguidas por los usuarios de las redes sociales, debido a que están transitando la dulce espera. Su primer hijo fue una novedad al momento del anuncio, y es de los más queridos por sus seguidores, que no dudan en halagar los cambios que realizan en sus casas. Faustino llegará pronto, pero mientras tanto sus papás les preparan la casa para que pueda disfrutar de la naturaleza y el juego constante.

