"Fue una situación horrible": Cami Homs contó cómo la marcó la pérdida de un embarazo

Cami Homs abrió su corazón en una entrevista en streaming y reveló por primera vez que sufrió la pérdida de un embarazo antes de convertirse en madre de Francesca , de 6 años, y Bautista, de 4, fruto de su relación con Rodrigo de Paul y cómo esta pérdida la afectó en sus siguientes embarazos.

Hoy, a la espera de una nena junto al futbolista José Sosa , la modelo habló sin filtros sobre un tema que todavía atraviesa a muchas mujeres en silencio, pero con un mensaje de esperanza para aquellas que pasaron una situación similar.

Cuando le preguntaron si este era su embarazo más relajado, ella fue contundente: “Yo creo que sí, aunque nunca me terminé de relajar en ningún embarazo, sobre todo en la primera etapa, en ninguno de los tres, porque yo perdí un embarazo ”.

Homs explicó que aquella pérdida ocurrió cuando tenía dos meses y medio de gestación . “Y está ese miedo constante. Es la primera etapa y es normal, a muchísimas mujeres les pasa esto y como es una noticia fea no se comparte”, dijo.

Aseguró que nunca se había animado a hablar públicamente del tema, pero que hoy decidió hacerlo con un mensaje de contención para quienes pasaron por lo mismo. “N unca me animé a decirlo porque es algo horrible, pero es lo más natural que a una mujer le puede pasar.

"No tienen que frustrarse, no se tienen que rendir, tienen que seguir intentándolo. A seis de diez mujeres les pasa, no quiero asustar a ninguna mujer que quiera ser madre, es probable que te pase y no vas a ser rara, no te tenés que castigar porque es algo normal de la vida”.

Camila Homs atravesó el duro momento sola en Italia

En ese sentido, recordó cómo fue atravesar aquel momento: “Era mi primer embarazo, estaba en Italia y estaba completamente sola, me fui a hacer una ecografía sola y me dijeron ‘mirá que el bebé ya no tiene latidos’".

"Fue una situación horrible, me tuvieron que operar, quedé internada porque tuve una hemorragia tremenda, pero después salís adelante y como el milagro de que quedaste esa vez embarazada, lo vas a poder volver a hacer”, cerró.