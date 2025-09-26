26 de septiembre de 2025 - 11:36

La película de brujas y seres mitológicos con Julianne Moore que es furor en Netflix

Se estrenó hace más de diez años y está basada en una saga de 13 libros de literatura juvenil. Fue un fracaso en cines, ahora conquista el streaming.

Magia, brujería y seres sobrenaturales, eso ofrece la película de Netflix que lidera entre lo más visto de la plataforma de streaming. Tiene más de diez años y está basada en una exitosa saga de libros de acción y aventuras.

Con la actuación de la grandiosa Julianne Moore, el elenco se completa con la participación de Ben Barnes como Tom Ward, Alicia Vikander como Alice, Kit Harington y Djimon Hounsou, lo que refuerza el atractivo de la producción.

¿Quién es “El séptimo hijo”?

Embed - El Séptimo Hijo (The Seventh Son) - Trailer Subtitulado Latino [FULL HD]

La trama sigue a Tom Ward, un joven campesino que descubre que es el séptimo hijo de un séptimo hijo, lo que lo convierte en el único capaz de enfrentar a las fuerzas oscuras que amenazan el mundo. Bajo la tutela del maestro Gregory, un cazador de brujas interpretado por Jeff Bridges, Tom deberá entrenar para derrotar a la poderosa Madre Malkin, encarnada por Julianne Moore, quien lidera un ejército de criaturas malignas.

Fracaso en cines, éxito en streaming

En su lanzamiento, "El séptimo hijo" no consiguió conquistar ni a la crítica especializada ni a la audiencia. Con un presupuesto superior a los 95 millones de dólares, la producción terminó siendo considerada un fracaso comercial. Los expertos coincidieron en que su guion carecía de frescura y no lograba aportar elementos novedosos al género de la fantasía épica.

En qué está basada la película "El séptimo hijo"

"El séptimo hijo" está basada en la saga literaria “The Wardstone Chronicles”. Publicada entre 2004 y 2013, la serie cuenta con 13 libros principales y varias historias complementarias que se convirtieron en un éxito dentro de la literatura juvenil de fantasía oscura.

En Estados Unidos fue editada bajo el título "The Last Apprentice", y su universo está inspirado en el folclore y las leyendas del norte de Inglaterra.

Joseph Delaney y la saga de "The Wardstone Chronicles"
