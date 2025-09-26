La película de brujas y seres mitológicos con Julianne Moore que es furor en Netflix

Magia, brujería y seres sobrenaturales, eso ofrece la película de Netflix que lidera entre lo más visto de la plataforma de streaming. Tiene más de diez años y está basada en una exitosa saga de libros de acción y aventuras.
Se estrenó hace más de diez años y está basada en una saga de 13 libros de literatura juvenil. Fue un fracaso en cines, ahora conquista el streaming.
Magia, brujería y seres sobrenaturales, eso ofrece la película de Netflix que lidera entre lo más visto de la plataforma de streaming. Tiene más de diez años y está basada en una exitosa saga de libros de acción y aventuras.
“El séptimo hijo” es una película de fantasía y aventuras que volvió a posicionarse entre las favoritas del público. Basada en la saga literaria “The Wardstone Chronicles” de Joseph Delaney, la película combina elementos de la mitología medieval con espectaculares escenas de acción y efectos visuales.
Con la actuación de la grandiosa Julianne Moore, el elenco se completa con la participación de Ben Barnes como Tom Ward, Alicia Vikander como Alice, Kit Harington y Djimon Hounsou, lo que refuerza el atractivo de la producción.
La trama sigue a Tom Ward, un joven campesino que descubre que es el séptimo hijo de un séptimo hijo, lo que lo convierte en el único capaz de enfrentar a las fuerzas oscuras que amenazan el mundo. Bajo la tutela del maestro Gregory, un cazador de brujas interpretado por Jeff Bridges, Tom deberá entrenar para derrotar a la poderosa Madre Malkin, encarnada por Julianne Moore, quien lidera un ejército de criaturas malignas.
En su lanzamiento, "El séptimo hijo" no consiguió conquistar ni a la crítica especializada ni a la audiencia. Con un presupuesto superior a los 95 millones de dólares, la producción terminó siendo considerada un fracaso comercial. Los expertos coincidieron en que su guion carecía de frescura y no lograba aportar elementos novedosos al género de la fantasía épica.
"El séptimo hijo" está basada en la saga literaria “The Wardstone Chronicles”. Publicada entre 2004 y 2013, la serie cuenta con 13 libros principales y varias historias complementarias que se convirtieron en un éxito dentro de la literatura juvenil de fantasía oscura.
En Estados Unidos fue editada bajo el título "The Last Apprentice", y su universo está inspirado en el folclore y las leyendas del norte de Inglaterra.