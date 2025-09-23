Acaba de llegar a Netflix la película filipina de comedia y venganza que arrasa: se ve en menos de 2 horas

Con la maldad y el humor como eje de esta ficción, Netflix tiene una nueva película con como únicos protagonistas los villanos. El filme de origen filipino propone una trama distinta de venganza y ya se postula entre lo más visto de la plataforma.

“Academia de villanos” se estrenó en 2025. En 107 minutos, la historia sigue a una empleada de restaurante que, tras ser transportada por una misteriosa televisión, se encuentra en una escuela dedicada a formar a los futuros villanos del mundo.

La historia sigue a "Gigi", interpretada por Barbie Forteza, quien, además de ser actriz, es conductora, cantante y una influencer reconocida en su país con más de 3 millones de seguidores. El elenco principal se completa con Eugene Domingo como "Mauricia", Jameson Blake como "Arnaldo", y Michael De Mesa como "Arnulfo".

Christopher D. Martinez es el encargado de traer esta historia a la vida . Es un conocido director, guionista y dramaturgo filipino.

La película fue bien recibida por su originalidad y su enfoque que combina comedia , drama y fantasía.

¿De qué se trata la nueva película filipina?

Gigi odia su trabajo como empleada de un restaurante; sin embargo, encuentra un futuro en algo inesperado: en la televisión. Y no de forma metafórica, sino que literalmente es el aparato electrónico el que la lleva a una nueva dimensión, una escuela formadora de villanos.

Allí, descubre un nuevo propósito y una oportunidad para vengarse de sus enemigos. Entre lecciones de maldad y aventuras inimaginables, la protagonista se transforma, demostrando que incluso los más subestimados pueden convertirse en figuras poderosas.

Gigi también enfrenta desafíos internos: debe lidiar con sus propios miedos, inseguridades y decisiones morales mientras aprende a desenvolverse entre otros villanos en formación. Su evolución personal y su creatividad frente a situaciones inesperadas la convierten en un personaje complejo y atrapante, que aporta humor, emoción y tensión a la trama.