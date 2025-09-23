Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: el nombre extravagante y qué significa

Alexis Mac Allister y su novia, Ailén Cova , atraviesan uno de los momentos más importantes de sus vidas tras convertirse en padres por primera vez . Este martes nació en Inglaterra Alaia, la hija de la pareja , y la noticia fue confirmada por Guido Záffora en el programa Las mañanas con Andino (TV Pública).

“ Ya está entre nosotros , acaba de nacer en Inglaterra. Lo chequeamos con la familia”, explicó el periodista, quien dio la primicia en vivo del nacimiento de la hija del campeón del mundo.

El nacimiento generó gran expectativa en el entorno del jugador de la Selección argentina y del Liverpool, ya que días antes se había hablado de que la llegada de la bebé podía adelantarse . Incluso, anunció su ausencia en la gala del Balón de Oro por "motivos personales".

En Infama (América), detallaron que tanto la madre de Alexis como la de Ailén ya estaban viajando a Europa para acompañar a la familia en este momento tan especial, luego de que se confirmara que la joven había entrado en trabajo de parto el domingo.

La pareja había anunciado el embarazo en marzo de este año y desde entonces compartió algunos momentos de la espera, aunque siempre mantuvieron un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada.

Qué significa Alaia, el nombre que eligieron Alexis Mac Allister y Ailén Cova para su hija

Uno de los detalles que llamó la atención fue el nombre elegido para la niña: Alaia. Se trata de un nombre de origen vasco que significa “alegría” o “gozo”. En hebreo, además, se lo interpreta como “sublime” o “elevada”.

La elección del nombre generó comentarios en redes sociales, donde varios usuarios destacaron su sonoridad y su significado positivo, vinculado a la felicidad y a la fortaleza espiritual.

Con la llegada de Alaia, Mac Allister suma una nueva motivación en lo personal mientras continúa su carrera en la Premier League y se prepara para los próximos compromisos con la Selección argentina.