Se entregó el presunto autor del homicidio de Franco Aracena: un menor de 15 años lo incriminó

Un menor de 15 años declaró que habría estado en el departamento de Guaymallén donde fue asesinado Franco Patricio Aracena (31) y aportó la identidad de quien habría sido el presunto autor de crimen, un hombre que cercado por la situación d ecidió entregarse en una comisaría de Guaymallén.

Este mediodía la Fiscalía de Homicidios ofreció novedades sobre el crimen señalando que “en el hecho habrían participado dos personas, un menor no punible y un adulto”.

Y tal como quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona “uno de ellos se retiró en una moto y otro, con una bicicleta, que era pertenencia de la víctima”.

Si bien se ha hablado extraoficialmente sobre la posibilidad de que sea un crimen con tintes sexuales o bien por el consumo de estupefacientes, una fuente judicial indicó que por ahora, el móvil de crimen es el robo: ya que está acreditado el hurto de la bicicleta de la víctima.

En las últimas horas el chico se presentó en la Justicia junto a un familiar explicando que había estado en el departamento de Aracena junto a otro individuo, Tomás Gómez (22) , quien ahora se encuentra detenido.

Con este dato personal del Departamento de Homicidios de la Policía de Mendoza realizó una serie de allanamientos anoche pero no logró dar con el joven buscado.

En la mañana del jueves Gómez se presentó junto a su abogado en la comisaria 9 de Guaymallén, donde quedó detenido, a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien lidera la investigación de este homicidio que podría ser caratulado como “homicidio criminis causa” ya que está acreditado el robo de la bicicleta.

Por otra parte, el informe del Ministerio Público Fiscal aportó datos sobre la causa de la muerte: el adelanto de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense precisó que Aracena murió por estrangulamiento.

La denuncia

El martes 30 de setiembre, al mediodía, personal policial de la Comisaría 44° de Guaymallén arribó al complejo habitacional ubicado en Rodríguez Peña 885 de Villa Nueva para luego ingresar al departamento 3, donde residía Aracena.

La puerta estaba entreabierta y los uniformados se toparon con un escenario macabro: la víctima estaba sin vida en una habitación. Aracena había sido inmovilizado con ataduras en pies y manos, y tenía una especie de mordaza. Además de las ataduras, presentaba evidentes signos de violencia física en el rostro, lo que sugiere una agresión. Aunque el forense deberá determinar la causal precisa del deceso, todo indicaba que se trató de una muerte violenta.

Al no observarse forzaduras visibles en las cerraduras del inmueble, las fuentes policiales detallaron la hipótesis de que Aracena pudo haber conocido a sus agresores, o que estos aprovecharon un descuido, ya que es probable que los individuos habrían ingresado al complejo con el consentimiento de la víctima fatal.

Tras el hallazgo del cuerpo de la víctima se dispuso el procedimiento de rigor, con la presencia de personal de la División Homicidios y de la Policía Científica, quienes realizan el levantamiento de rastros y peritajes.

Las primeras pistas ofrecidas por los vecinos señalaron a dos sujetos que fueron vistos el viernes por la noche, aproximadamente a las 21, saliendo del departamento con una bicicleta y dejando la puerta de la vivienda y del complejo abiertas.

Asimismo, un vecino relató haber visto el sábado pasado a dos hombres sospechosos en una moto negra de 110 centímetros cúbicos sin patente merodeando en la entrada del edificio.