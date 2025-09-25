25 de septiembre de 2025 - 10:20

Condenaron al hombre que abusó de su hijastra en Mendoza y cuya pareja se quitó la vida en España al enterarse

El acusado, Diego A., recibió una pena de 12 años de cárcel “abuso sexual agravado por acceso carnal y por el deber de guarda”. El debate se había iniciado en mayo pasado.

El&nbsp; abusador fue detenido en Mendoza. Había regresado de España cuando su pareja, la mamá de los niños, lo denunció por abuso sexual de su hija mayor. Luego, la mujer se suicidó y los chicos quedaron al cuidado de un tío que está en el país europeo.

El  abusador fue detenido en Mendoza. Había regresado de España cuando su pareja, la mamá de los niños, lo denunció por abuso sexual de su hija mayor. Luego, la mujer se suicidó y los chicos quedaron al cuidado de un tío que está en el país europeo.

Con esta condena, los jueces Ezequiel Crivelli, Luis Correa Llano y Ramiro Salinas cerraron el debate que se había iniciado el 12 de mayo pasado en el Polo Judicial contra Diego A. –su nombre no se publica para proteger la identidad de la denunciante- por el delito de “abuso sexual agravado por acceso carnal y por el deber de guarda”.

Durante los alegatos, el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Flavio D'Amore, quien llevó adelante esta investigación, había solicitado una condena de 15 años.

Se trata de un caso de abuso con ribetes dramáticos: la chica le contó en España a su madre los presuntos abusos sufridos, lo que hizo que el hombre volviera rápidamente a Mendoza. En tanto que su mujer tomó la drástica decisión de quitarse la vida, dejando a sus hijos solos y varados en Europa.

A mediados de mayo de 2022, un taxista mendocino se presentó ante el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Gustavo Stroppiana, para denunciar que su hija de 17 años -hoy tiene 20 y en aquel momento residía en la ciudad española de Zaragoza junto a sus hermanos- la había llamado por teléfono y le había contado que durante al menos dos años -cuando tenía entre 10 y 12 años- su padrastro habría abusado de ella repetidas veces, en distintos lugares de Mendoza.

En febrero de ese año, la chica junto a su familia -conformada por su madre de 40 años, su padrastro (el acusado) y sus hermanos de 16, 14, 7 y 5 años- se fueron de la provincia para radicarse en Zaragoza, España, buscando nuevos horizontes, escapando de la crisis económica que los aquejaba.

Pero a mediados de mes, la joven reunió a su madre y a su padrastro y les dijo que había sido víctima de abusos, narrando en detalles distintas situaciones en las que el hombre aprovechaba que su pareja se iba a trabajar para poder agredir a la niña que, en ese entonces, tenía entre 10 y 12 años.

Esa charla tuvo lugar el domingo 15 de mayo de 2022. Luego, la joven denunció a su padrastro en un tribunal de Zaragoza. El martes siguiente, el hombre decidió escapar del departamento que habitaban en la ciudad española y sacó un pasaje con destino a Argentina.

Al día siguiente, la mujer tomó una drástica decisión: salió de su casa y se suicidó en una plaza, previo confirmarle a su primer marido, el taxista que reside en Mendoza, todo lo que la joven ya le había contado por teléfono.

El taxista, con esa información y con los audios que le envió su hija y una copia de la denuncia radicada en España, decidió poner una denuncia en la Fiscalía de Delitos Sexuales de Mendoza, lugar donde se habrían producido los ataques sexuales y, por lo tanto, deben ser investigados.

El 27 de mayo de 2022, el fiscal Stroppiana imputó al denunciado por abuso sexual agravado por acceso carnal y por el deber de guarda, enviándolo a la cárcel.

La joven y sus hermanos -tanto los dos mayores que son hijos del taxista, como los dos menores que son hijos del acusado-, se encuentran desde julio de ese año en nuestra provincia, tras viajar desde Europa junto al padre de los mayores y a la abuela de todos.

