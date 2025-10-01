Apuestas online: la drástica decisión de Chile que se diferencia de lo que pasa en Argentina

La Corte Suprema de Justicia de Chile sentó un interesante precedente en la región al confirmar la " ilegalidad " de las casas de apuestas online y ordenar el bloqueo de su funcionamiento en todo el país vecino.

Según lo informado por BioBioChile, el máximo tribunal acogió un recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción en contra de las compañías de telecomunicaciones Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM y VTR , al permitir que los usuarios ingresen a las plataformas de apuestas, prohibidas en Chile , como son Betano, Coolbet, JugaBet o Betsson.

El fallo señaló que las compañías vulneraban los derechos constitucionales de la Lotería al tener ella la concesión legal exclusiva para realizar sorteos y juegos de azar en Chile, junto a la Polla Chilena, hipódromos y casinos.

En consecuencia, la Corte chilena estableció que los juegos de azar en línea son ilegales , salvo autorización expresa por ley. A demás, se concluyó que los proveedores de internet tienen prohibido transmitir o facilitar actividades ilegales, por lo que deben bloquear esos sitios.

La negativa por parte de las empresas respecto al bloqueo de los sitios mencionados fue considerada tanto ilegal como arbitraria, afectando el derecho de propiedad de la Lotería sobre su concesión exclusiva.

Los jóvenes muestran una fuerte tendencia a las apuestas en casinos online / WEB

La Superintendencia de Casinos de Juego indica que existirían más de 900 sitios web que permiten a los usuarios de Chile desarrollar apuestas en línea, lo que genera un mercado de más de 150 millones de dólares anuales en el país trasandino.

Para trabajar en el tema, existe un proyecto que busca su regulación permitiendo una fiscalización de las páginas y el pago de impuestos de las mismas.

En Argentina, las apuestas online en el fútbol están reguladas en la mayoría de las provincias. Betwarrior, Bet365, Bplay y Bettson son los principales operadores del mercado. De hecho, varios clubes las llevan como sponsors. Está prohibido que apuesten menores de edad.

No sólo Chile prohíbe las plataformas de apuestas, sino que en Europa las principales ligas avanzaron contra el patrocinio en los clubes y las competiciones.