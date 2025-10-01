1 de octubre de 2025 - 08:09

Los Andes te acompaña con las noticias que importan: cómo activarlas en Google Discover

La nueva función de Google permite priorizar las fuentes confiables para garantizar que la actualidad de Mendoza y el país esté siempre en tu pantalla de inicio móvil.

Ya podés seguir a Los Andes en Google Discover

Ya podés seguir a Los Andes en Google Discover

Foto:

Los Andes te acompaña con las noticias que importan: paso a paso, cómo activarlas en Google Discover

Los Andes te acompaña con las noticias que importan: paso a paso, cómo activarlas en Google Discover

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Google Discover se ha consolidado como una de las principales puertas de entrada a la información y el contenido en dispositivos móviles y ahora podés seguir a Los Andes. La herramienta, que combina noticias, videos y publicaciones de redes sociales, está disponible tanto en Android como en iOS a través de la aplicación de Google y navegadores móviles, de forma gratuita.

Leé además

El periodista Mauricio Llaver presentará su libro Has tenido lo tuyo.

"Has tenido lo tuyo": el libro de Mauricio Llaver será presentado en el hall de diario Los Andes

Por Fernando G. Toledo
Los Andes fue reconocido como comercio con historia camino a sus 142 años

Por sus 142 años, Capital distinguió a Los Andes como el "comercio más antiguo"

Por Redacción Sociedad

Para darle prioridad a Los Andes entre tus medios favoritos. la plataforma incorporó una función muy útil que permite a los lectores tener siempre sus noticias al alcance de la mano.

Esta actualización, disponible desde hace pocos días. Si bien antes Google Discover seleccionaba el contenido basándose en intereses y búsquedas recientes, ahora los lectores pueden decidir explícitamente qué medios desean que aparezcan de forma destacada y frecuente.

Para quienes consultan la actualidad a diario, contar con las noticias de Los Andes en primer plano garantiza no perderse nada. Se trata de un modo de acceder de forma rápida a información contrastada y en tiempo real, sin la necesidad de entrar en buscadores ni redes sociales.

Los Andes te acompaña con las noticias que importan: paso a paso, cómo activarlas en Google Discover
Los Andes te acompaña con las noticias que importan: paso a paso, cómo activarlas en Google Discover

Los Andes te acompaña con las noticias que importan: paso a paso, cómo activarlas en Google Discover

Otras opciones para activar Los Andes en Google Discover

Configurar Google Discover para que muestre con prioridad las noticias de Los Andes es un proceso rápido y sencillo que se puede realizar desde cualquier dispositivo móvil.

Los Andes Google Discover
Cómo seguir a Los Andes en Google Discover

Cómo seguir a Los Andes en Google Discover

A continuación, la guía para empezar a seguir al diario en tu feed personalizado:

  • Abrir la aplicación de Google: acceder a la aplicación de Google en tu dispositivo iOS o Android. En el caso de Android, también se puede acceder a Discover al deslizar a la derecha desde la pantalla de inicio.
  • Iniciar sesión con la cuenta de Google: Es indispensable seleccionar la cuenta con la que desea personalizar su feed.
  • Desplazarse por el feed de noticias: Explore las noticias y publicaciones recomendadas que aparecen en el inicio de Discover.
  • Localizar una noticia de Los Andes: Cuando encuentre contenido del diario, deberá observar el botón “Seguir”. Este botón se mostrará generalmente en la parte superior derecha del artículo.
  • Pulsar “Seguir”: Al hacer clic en “Seguir”, Los Andes quedará registrado en sus preferencias. A partir de ese momento, sus publicaciones tendrán mayor prioridad y frecuencia en su feed.

Cómo optimizar la experiencia

Si al seguir los pasos no aparecen artículos de Los Andes en su feed de Discover, hay alternativas para optimizar los resultados:

  • Búsqueda Directa: Puede buscar directamente el nombre del diario, “Los Andes”, en la barra de búsqueda de Google y seguirlo desde allí.
  • Interacción: Interactuar con las noticias —abrir, leer y compartir— refuerza la señal al algoritmo de que ese contenido es de su interés.
  • Redes Sociales: Seguir los perfiles del diario en redes sociales también ayuda a multiplicar su visibilidad en el feed de Discover.

Además del seguimiento explícito de medios, Google Discover le permite personalizar la gestión del contenido, ajustando la selección de noticias, videos y artículos según su historial de navegación y actividad de búsqueda. Puede indicar qué temas o fuentes desea ver con mayor o menor frecuencia, e incluso solicitar que ciertos temas o editores no aparezcan más. Gracias a la cuenta de Google, sus preferencias se mantendrán sincronizadas entre sus dispositivos.

Con esta guía, configurar Google Discover para que muestre siempre las publicaciones de Los Andes es más sencillo que nunca. De esta manera, usted adapta la tecnología para estar informado con rigor, calidad y actualidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los Andes en Google Discover

Cómo hacer que Google Discover te muestre lo que pasa en Mendoza al instante con Los Andes

Por Redacción Sociedad
Los Andes cumple 30 años en Internet: primer diario de Argentina en lograrlo

A 30 años de la edición online de Los Andes: el primer diario de Argentina en Internet

Por Nico Nicolli
Acceso Sur, en plena obra por el socavón.

Socavón en Acceso Sur: habilitaron un bypass y comenzaron los trabajos en la mano al sur

Por Redacción Sociedad
Los argentinos ya piensan en viajes para el próximo fin de semana largo

Turismo: cuáles son los destinos que más buscan los argentinos para el próximo fin de semana largo

Por Redacción Sociedad