Los Andes te acompaña con las noticias que importan: cómo activarlas en Google Discover

La nueva función de Google permite priorizar las fuentes confiables para garantizar que la actualidad de Mendoza y el país esté siempre en tu pantalla de inicio móvil.

Los Andes te acompaña con las noticias que importan: paso a paso, cómo activarlas en Google Discover

Google Discover se ha consolidado como una de las principales puertas de entrada a la información y el contenido en dispositivos móviles y ahora podés seguir a Los Andes. La herramienta, que combina noticias, videos y publicaciones de redes sociales, está disponible tanto en Android como en iOS a través de la aplicación de Google y navegadores móviles, de forma gratuita.

Para darle prioridad a Los Andes entre tus medios favoritos. la plataforma incorporó una función muy útil que permite a los lectores tener siempre sus noticias al alcance de la mano.

Esta actualización, disponible desde hace pocos días. Si bien antes Google Discover seleccionaba el contenido basándose en intereses y búsquedas recientes, ahora los lectores pueden decidir explícitamente qué medios desean que aparezcan de forma destacada y frecuente.

Para quienes consultan la actualidad a diario, contar con las noticias de Los Andes en primer plano garantiza no perderse nada. Se trata de un modo de acceder de forma rápida a información contrastada y en tiempo real, sin la necesidad de entrar en buscadores ni redes sociales.

Entrá al siguiente enlace de Google Discover, seguí a Los Andes y mantenete informado de las últimas noticias de manera cómoda y rápida.