Por sus 142 años, Capital distinguió a Los Andes como el "comercio más antiguo"

Los Andes, medio líder del interior del país, fue distinguido por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza por su aporte tradicional, cultural e histórico en el marco de "Comercios con historia".

Ciudad de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
"Los Andes", el medio líder del interior del país y el más antiguo del oeste argentino, fue distinguido por la Ciudad de Mendoza. Fue como parte de un reconocimiento de la comuna a comercios que, con más de medio siglo de trayectoria, forman parte de la identidad y la vida cotidiana del departamento.

El acto tuvo lugar el jueves 25 de septiembre en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento y fue encabezado por el intendente Ulpiano Suarez. “Comercios con historia” es el nombre de la iniciativa, que distingue a aquellos locales que llevan entre 50, 75, 90 y hasta más de 100 años de permanencia y aporte a la comunidad.

Fachada del edificio de Diario Los Andes en la década del 30 con los vehículos para el reparto de ejemplares. Foto: Archivo Los Andes.

En ese sentido, solo hay tres comercios con más de 100 años que fueron distinguidos, y uno de ellos es Los Andes, que en octubre cumplirá 142 años como protagonista y testigo de la historia viva de Mendoza. Y fue la jefa de Marketing de Los Andes, Andrea Rizzo, quien recibió la distinción en nombre del medio decano del oeste argentino.

Comercios con historia de Mendoza

El encuentro comenzó con un número artístico en el que, a través de música de acordeón y una puesta en escena que recorrió las décadas, se contó la historia de estos negocios que acompañaron el crecimiento de la Ciudad de Mendoza. Luego, se realizó la entrega de certificados y premios a cada protagonista, en un acto cargado de emoción y gratitud.

Los representantes de todos los comercios que fueron reconocidos por la comuna capitalina comparten la foto con el intendente Ulpiano Suárez.

“Este reconocimiento es para quienes, con esfuerzo y perseverancia, han sido parte fundamental del desarrollo económico y social de la Ciudad. Cada uno de estos comercios representa tradición, trabajo y un legado que ha pasado de generación en generación”, expresó el intendente Suarez.

La distinción alcanzó a locales de rubros tan diversos como fábricas de pastas, hoteles, medios de comunicación, farmacias, joyerías, librerías, ópticas, panaderías, agencias de lotería, distribuidoras y casas de indumentaria, entre muchos otros.

Fueron más de 40 comercios los distinguidos se destacan, entre los que se destacan Los Andes, Casa Castro, Mercería El Plissé, Casa Martínez, Industria Marrello, Rerda Sastrería Militar y Guarnieri, entre otros.

Las estatuillas que se entregaron a los comercios históricos, diferenciadas por sus décadas de trayectoria.

“Es muy agradable que la municipalidad haya tenido en cuenta todo lo que hemos hecho en esta trayectoria. Estamos agradecidos de que el intendente reconozca a las pymes, algunos con más y otros con menos años. Nosotros le ponemos el alma, corazón y vida todos los días al negocio. Seguimos y vamos por la cuarta generación”, resaltó María Cristina Guarnieri, de la centenaria casa de lencería y ropa interior Guarnieri.

“Estamos muy emocionados y agradecidos. La verdad que fue inesperado este reconocimiento. Nos parece excelente que se premie a los comercios que tienen tanta trayectoria, con todo lo que eso implica”, expresó a su turno Gabriela Borromei, de Casa Castro.

En tanto, Renzo Marrello, de Industrias Marrello, indicó: “Nosotros llevamos 105 años de actividad junto a mi papá, Pedro, y mi hermano, Franco. Somos la cuarta generación que está al frente de la empresa. Este reconocimiento es un orgullo enorme, porque estamos llevando adelante este legado que con tanto cariño nos dejó mi bisabuelo, después mi abuelo, mi padre, posteriormente, y que, ahora, llevamos con mi hermano, con mucho cariño”.

Con este homenaje, la Ciudad de Mendoza destacó y reconoció el esfuerzo y aporte que día a día estos emprendimientos y empresas hacen al departamento, transformando al mismo en un polo comercial de importancia que combina historia, tradición e innovación.

