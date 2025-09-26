26 de septiembre de 2025 - 13:07

"Comercios con historia": Ulpiano Suarez homenajeó a locales con más de 50 años de trayectoria

La capital mendocina distinguió la trayectoria de estos emprendimientos y empresas que diariamente realizan su aporte a la vida comercial del departamento.

Por Redacción

La Ciudad de Mendoza rindió un emotivo homenaje a comercios que, con más de medio siglo de trayectoria, forman parte de la identidad y la vida cotidiana del departamento. Este jueves, en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento, el intendente Ulpiano Suarez encabezó el reconocimiento en el marco de la iniciativa “Comercios con historia”, que distingue a aquellos locales que llevan entre 50, 75, 90 y hasta más de 100 años de permanencia y aporte a la comunidad.

El encuentro comenzó con un número artístico en el que, a través de música de acordeón y una puesta en escena que recorrió las décadas, se contó la historia de estos negocios que acompañaron el crecimiento de la Ciudad. Luego, se realizó la entrega de certificados y premios a cada comercio, en un acto cargado de emoción y gratitud.

“Este reconocimiento es para quienes, con esfuerzo y perseverancia, han sido parte fundamental del desarrollo económico y social de la Ciudad. Cada uno de estos comercios representa tradición, trabajo y un legado que ha pasado de generación en generación”, expresó el intendente durante la ceremonia.

La distinción alcanzó a locales de rubros tan diversos como fábricas de pastas, hoteles, medios de comunicación, farmacias, joyerías, librerías, ópticas, panaderías, agencias de lotería, distribuidoras y casas de indumentaria, entre muchos otros. Entre los más de 40 comercios distinguidos se destacan: Diario Los Andes, Casa Castro, Mercería El Plissé, Casa Martínez, Industria Marrello, Rerda Sastrería Militar, La Casa de la Modista, Casa de Medias Deseos, García Santos Libros, Casa Forconi, Duci Ópticas, Vendemmia Joyero, Armería Rizzo, Label Solutions – Palero Impresores, Distribuidora San Jorge, Farmacia Sevilla, Cascarano Armas S.A., Guarnieri, Droguería Polo, Bravin Hermanos, Casa Manino, Samaco, Foto Rambla, Farmacia La Facultad, Óptica Scerbo, Farmacia Jujuy, Hotel Ariosto, La Torinesa, Dietética Montevideo, Peluquería Italia, Casa Oropel, Matricería Cuyo S.A., El Plata S.A., Montemar Compañía Financiera, Maderas Zabala SRL, Canal 9, La Cuyanita, Joyería y Relojería Portofino, Agencia de Lotería Príncipe Julio La Cuyana, Petit Maison, Hotel Castelar, Panificados Independencia y Centro Internacional del Libro.

María Cristina Guarnieri, de Guarnieri, la casa de lencería y ropa interior de más de 100 años, comentó: “Es muy agradable que la municipalidad haya tenido en cuenta todo lo que hemos hecho en esta trayectoria. Estamos agradecidos de que el intendente reconozca a las pymes, algunos con más y otros con menos años. Nosotros le ponemos el alma, corazón y vida todos los días al negocio. Seguimos y vamos por la cuarta generación”.

“Estamos muy emocionados y agradecidos. La verdad que fue inesperado este reconocimiento. Nos parece excelente que se premie a los comercios que tienen tanta trayectoria, con todo lo que eso implica”, expresó Gabriela Borromei de Casa Castro.

Mientras que Renzo Marrello, de Industrias Marrello, sostuvo: “Nosotros llevamos 105 años de actividad junto a mi papá, Pedro, y mi hermano, Franco. Somos la cuarta generación que está al frente de la empresa. Este reconocimiento es un orgullo enorme, porque estamos llevando adelante este legado que con tanto cariño nos dejó mi bisabuelo, después mi abuelo, mi padre, posteriormente, y que, ahora, llevamos con mi hermano, con mucho cariño”.

“Han pasado ya más de 75 años viviendo en esta provincia tan maravillosa. Hemos trabajado siempre junto con toda la familia, logrando las cosas de las que disponemos ahora. Este reconocimiento es al esfuerzo, la vida, la gente”, manifestó Adela Perinetti de Vendemmia Joyería.

Con este homenaje, la Ciudad de Mendoza destaca y reconoce el esfuerzo y aporte que día a día estos emprendimientos y empresas hacen al departamento, transformando al mismo en un polo comercial de importancia que combina historia, tradición e innovación.

