Más de 15.000 personas disfrutaron las dos noches del Mundial de la Hamburguesa

La Ciudad de Mendoza vivió dos noches increíbles con el Mundial de la Hamburguesa , un evento que convocó a más de 15.000 personas y transformó el predio en un gran punto de encuentro para disfrutar de la gastronomía, la música y la cultura hamburguesera. Vecinos, turistas y fanáticos de este clásico culinario se reunieron para acompañar la competencia y compartir una experiencia única que tuvo como gran ganadora a Roux Street, de San Rafael , cuya cheeseburger fue elegida como la mejor de Mendoza.

Durante las jornadas, el ambiente fue festivo y familiar. Muchas personas llegaron en grupos de amigos, en pareja, con sus familias, solos, solas y hasta con sus mascotas, ya que el evento fue pet friendly. El público se acomodó en el amplio espacio verde de la Nave Cultural , algunos en mesitas individuales, otros en mesones compartidos o directamente sentados sobre el pasto, disfrutando de la noche mientras degustaban hamburguesas y seguían con atención cada instancia de la competencia. Incluso, hubo quienes llevaron su mate para acompañar la cena, en una postal bien mendocina.

La propuesta también incluyó animación constante a cargo de los locutores Catalina y Amadeo, quienes realizaron juegos, sorteos y momentos interactivos con el público. Uno de los más divertidos fue la burger cam, una cámara que recorría el predio hasta encontrar a parejas del público, invitándolas a darse un beso frente a la pantalla, lo que generó risas y aplausos entre los asistentes.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó activamente del evento y se sumó a la experiencia culinaria cocinando junto al equipo de Food Fighter . Guiado por el cocinero Ariel Sovil, el jefe comunal preparó una hamburguesa estilo Maicol, con cheddar y panceta. Durante la demostración, el chef le explicó paso a paso cómo identificar el punto justo de cocción de la carne, observando los jugos que desprende la hamburguesa.

“Junto a 15.000 vecinos, mendocinos y turistas disfrutamos de la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa en la Nave Cultural. Quiero destacar a cada una de las hamburgueserías que participaron : es un orgullo contar con emprendedores así en Mendoza . La final fue muy pareja y la cheeseburger ganadora realmente es una exquisitez. Felicito especialmente a Roux Street y también a Burgery por su excelente propuesta gastronómica”, remarcó el jefe comunal , tras felicitar a todos los participantes.

El evento también contó con la presencia de la reina y la virreina de la Ciudad de Mendoza, Celeste Sammartino y Sofía Sosa -respectivamente-, quienes acompañaron la celebración y compartieron la noche con el público.

Una competencia con cultura hamburguesera

La segunda edición del Mundial de la Hamburguesa reunió a 16 competidores, que comenzaron el certamen buscando quedarse con el título a la mejor cheeseburger mendocina. Tras varias instancias, la competencia se definió en semifinales.

En el primer duelo se enfrentaron Pez de Montaña y Roux Street, resultando ganador este último. En la segunda semifinal compitieron Burgery y Peak, donde Burgery logró avanzar a la final.

Así, los finalistas fueron Roux Street y Burgery, que subieron al escenario para una definición que mantuvo al público expectante. Los cocineros Martín y Ralf, respectivamente, tuvieron ocho minutos para preparar sus hamburguesas en vivo frente al jurado y al público.

La escena fue tan competitiva como divertida: ambos chefs cocinaban mientras bailaban, generando aplausos y risas entre quienes seguían cada movimiento desde el predio. Una vez finalizado el tiempo, las hamburguesas fueron presentadas al jurado para la degustación final.

Ambos chefs destacaron la organización del evento y el crecimiento de la cultura hamburguesera. “Tremenda organización, terrible evento. Es una cultura esto que estamos creando y viene muy bien. Es una locura esto”, remarcaron con alegría.

También dedicaron palabras de agradecimiento al equipo de Limpieza de la Municipalidad, que trabajó durante las dos jornadas a pleno para que todo estuviera impecable.

Un jurado internacional y una definición muy ajustada

A las 21.40, luego de deliberar y explicar cómo fue el proceso de evaluación, el jurado anunció el resultado. Sus integrantes coincidieron en que la definición fue muy reñida y que el nivel de experiencia de los finalistas se reflejó en cada detalle de las hamburguesas.

Entre los jurados se destacó la presencia internacional de una chef mexicana, capacitadora de Simplot para México y América Latina, lo que aportó una mirada especializada y regional al certamen.

Finalmente, y por decisión unánime, la hamburguesa ganadora fue la de Roux Street, de San Rafael.

Premios y reconocimiento

El equipo de Roux Street recibió la copa ganadora del Mundial de la Hamburguesa 2026 con su nombre grabado, un delantal con la inscripción “Yo cocino la mejor hamburguesa” y 2.5 millones de pesos en productos Simplot.

El intendente Ulpiano Suarez subió al escenario para felicitar personalmente a los ganadores y entregar los premios, acompañado por la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim, y representantes de la empresa Simplot.

El subcampeón fue Burgery, que recibió una placa de reconocimiento y 1.5 millones de pesos en productos Simplot. Además, se destacó como el puesto que más hamburguesas vendió durante el evento.

Por su parte, el premio a la hamburguesa favorita del público, votada por los asistentes, fue para Pez de Montaña, que obtuvo 500 mil pesos en productos Simplot.

La emoción del ganador

Tras recibir el reconocimiento, Martín Roux compartió su emoción con el público: “La verdad que gracias al jurado, gracias a la gente por haber venido y a la Municipalidad por la organización. Estoy lleno de alegría. Hago esto desde hace cuatro años todos los días, vivo de esto. Me esfuerzo por mi trabajo todos los días, así que este premio, este evento, seguramente me va a ayudar un montón para el día de mañana seguir creciendo y mejorando. Quiero agradecer a mi familia por haber venido, por haberme acompañado desde el día uno, a mi novia y a mi equipo”.

Con una convocatoria masiva, participación internacional y una competencia de alto nivel gastronómico, el segundo Mundial de la Hamburguesa culminó este domingo 15 de marzo siendo uno de los eventos más atractivos de la agenda de la Ciudad de Mendoza. Y celebrando, al ritmo de la música en vivo de la banda Golden Maker’s, una cultura culinaria que sigue creciendo y sumando cada vez más adeptos.

Videos