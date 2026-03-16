16 de marzo de 2026 - 10:24

Lucha Antigranizo en San Rafael: cierra un año con mayor efectividad, menos daños y costos reducidos

El Municipio de San Rafael, junto a la Cámara de Comercio y la empresa Aviación San Rafael, presentó el balance de la temporada del sistema de lucha antigranizo, que registró mayor eficiencia en el combate de tormentas, una fuerte reducción de daños en cultivos y costos significativamente menores respecto al período anterior.

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Por Redacción

El Municipio de San Rafael junto a la Cámara de Comercio y la empresa Aviación San Rafael presentaron los resultados de la temporada de lucha antigranizo: en este tiempo se logró mayor efectividad en el combate de las tormentas, menos daños en cultivos y costos más bajos que la temporada anterior.

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El intendente Omar Félix anunció que el programa de mitigación se extenderá hasta el próximo lunes 16.

“Fue un trabajo destacable y con una eficiencia más que valorable, más cuando fue una temporada sumamente complicada con más tormentas que años anteriores y —varias de ellas— muy severas”, destacó el jefe comunal, quien agradeció “el trabajo silencioso de los pilotos y cada uno de los integrantes del sistema que nos ayudan a proteger el Oasis Sur de las contingencias climáticas”.

Resultados muy satisfactorios

El ingeniero Horacio Pessano, coordinador de la lucha, indicó que “pese a ser una campaña muy difícil los municipios de San Rafael y Alvear estuvieron a la altura y nos acompañaron”, a la vez que hizo hincapié en que “esta temporada en el sur tuvimos 87 tormentas severas, lo mismo que el promedio que suele tener toda Mendoza”.

En este sentido, hubo un 15% más de tormentas que en la temporada anterior, cuando el número final fue 70.

Los aviones realizaron 141 vuelos durante 47 días de trabajo. Además, se usaron 4.889 bengalas y 4.414 cartuchos.

“En las temporadas que no había lucha antigranizo los daños llegaban a las 11 mil hectáreas, este año solo fueron 1.900, pese a que —incluso— tuvimos muchas más tormentas”, explicó, y remarcó que “los números muestran a las claras que los daños se reducen significativamente gracias al sistema”.

Costos más bajos y con una empresa local

Otro de los puntos destacados es que este año se logró mayor efectividad con una empresa local y con menores costos.

El contador Jorge Fernández indicó que “este año el costo final fue de 1.500 millones de pesos y en la temporada anterior el valor fue de más de 3 millones de dólares”. De esos montos, el 70% es financiado por San Rafael y el 30% restante por General Alvear.

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