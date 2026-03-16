Kilómetro 8: sumamos un nuevo tramo en el asfaltado de Carril Nacional

En el marco de la obra de Refuncionalización Integral del Acceso Este, la Municipalidad de Guaymallén avanza con trabajos de pavimentación sobre Bandera de Los Andes (Carril Nacional). Actualmente la intervención, con componentes de última generación , se desarrolla desde Callejón Escorihuela hacia el Este, en el distrito Kilómetro 8.

Los trabajos comenzaron con el sellado de fisuras existentes y la colocación de una geogrilla . El novedoso material es un geocompuesto de última generación que se utiliza para el reencarpetado. El mismo está conformado por un geotextil de base y una geogrilla que combinados permiten absorber las tensiones y deformaciones de la calzada .

Paralelamente, sobre las banquinas se realizan excavaciones y la colocación de una nueva base estabilizada que también contendrá una nueva carpeta asfáltica .

Vale destacar que recientemente, en Kilómetro 11, esta misma intervención se ejecutó desde Arturo González a Callejón Escorihuela , sumando 1.400 metros lineales de obra sobre el Carril Nacional .

Estos trabajos, que se traducen en una mejor calidad de vida para los habitantes del distrito y en una optimización de las condiciones de circulación vehicular, se llevan adelante con recursos del municipio, es decir, materiales, maquinarias específicas del parque automotor local y operarios capacitados.

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Sobre la geogrilla

Esta malla posibilita sellar todo tipo de grietas, incluso las uniones de losas con losas. Esto evitará a futuro rajaduras y levantamiento del asfalto. En segundo lugar, cumple la función de acompañar la elasticidad de esta nueva carpeta asfáltica con polímeros. Este aspecto es fundamental, sobre todo en tramos como este, caracterizados por su alto tránsito tanto de vehículos particulares como de camiones y transporte público.