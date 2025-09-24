Google estrena una función que permite a los lectores de Los Andes priorizar la actualidad local con acceso rápido, contrastado y directo a la pantalla.

Cómo hacer que Google Discover te muestre lo que pasa en Mendoza al instante con Los Andes

Los Andes tiene una nueva forma de llegar a sus lectores gracias a la herramienta Google Discover. La función se ha consolidado como una de las principales puertas de entrada a la información y el contenido en los dispositivos móviles, tanto en Android como en iOS a través de la aplicación de Google y navegadores móviles.

Desde hace pocos días Google ofrece una lista de noticias más personalizada que combina noticias, videos y publicaciones y de seguir directamente a medios como Los Andes para dar prioridad a sus noticias en la pantalla de inicio.

Para los lectores de Mendoza que consultan la actualidad a diario, contar con las noticias de Los Andes en primer plano garantiza no perderse nada. Se trata de un modo de acceder de forma rápida a información contrastada y en tiempo real, sin necesidad de entrar en buscadores ni redes sociales. Al priorizar a Los Andes en Discover, el algoritmo entenderá que los artículos del diario deben mostrarse con más frecuencia y relevancia.

Ingresá al siguiente enlace de Google Discover, seguí a Los Andes y mantenete informado de las últimas noticias de Mendoza de una manera cómoda, completa y rápida.

Otras opciones para activar Los Andes en Google Discover Configurar Google Discover para que muestre con prioridad las noticias de Los Andes es un proceso rápido y sencillo que se puede realizar desde cualquier dispositivo móvil.