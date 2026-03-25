Vuelven los días cálidos a Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves y a cuánto subirá el fin de semana

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 13°C para mañana en Mendoza. Detalles del tiempo para los días siguientes.

“Buen tiempo” en Mendoza es lo que se espera para mañana jueves. Sin embargo, la temperatura irá en ascenso y superará los 30°C durante el próximo fin de semana.

Jueves con tiempo agradable: cómo estarán los siguientes días La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa buen tiempo con ascenso de la temperatura. La máxima será de 27°C y la mínima de 13°C, con vientos leves del noreste. En la cordillera se espera poca nubosidad.