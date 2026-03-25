25 de marzo de 2026 - 19:57

Vuelven los días cálidos a Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves y a cuánto subirá el fin de semana

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 13°C para mañana en Mendoza. Detalles del tiempo para los días siguientes.

El pronóstico del tiempo en Mendoza.

El pronóstico del tiempo en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

“Buen tiempo” en Mendoza es lo que se espera para mañana jueves. Sin embargo, la temperatura irá en ascenso y superará los 30°C durante el próximo fin de semana.

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Jueves con tiempo agradable: cómo estarán los siguientes días

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa buen tiempo con ascenso de la temperatura. La máxima será de 27°C y la mínima de 13°C, con vientos leves del noreste. En la cordillera se espera poca nubosidad.

El viernes 27 de marzo subirá aún más la máxima, pero el día se mantendrá con buen tiempo. Se espera una máxima de 30°C y una mínima de 15°C, con vientos del sudeste. Seguirá la poca nubosidad en la Cordillera. El sábado, por su parte, la temperatura aumentará, llegando a los 32°C.

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