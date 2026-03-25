25 de marzo de 2026 - 17:51

Google Argentina abre la convocatoria para su Programa de Pasantías en Negocios: cómo inscribirse

La iniciativa está destinada a estudiantes de todas las universidades de la Argentina y tendrá una duración de 8 meses. Los detalles.

Google abre convocatoria para su Programa de Pasantías en Negocios: cómo inscribirse

Google abre convocatoria para su Programa de Pasantías en Negocios: cómo inscribirse

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La gigante empresa multinacional, Google, lanzó una nueva convocatoria para el Programa de Pasantías de Negocios 2026. El proyecto está destinado a estudiantes de todas las universidades de Argentina que tengan previsto graduarse entre mayo y julio de 2027.

Leé además

Google Maps lanza una actualización con mapas en 3D

Google Maps tendrá mapas en 3D para detectar mejor las calles: cuándo estará disponible

Por Redacción
Es probable que tu almacenamiento en Google Drive se agote por las copias de seguridad de WhatsApp. Descubrí alternativas para liberar espacio.

WhatsApp: el truco definitivo para liberar espacio en Google Drive sin borrar tus chats

Por Redacción

El programa está diseñado para que los estudiantes vivan una experiencia formativa con grandes oportunidades de aprendizaje, donde puedan desarrollar habilidades profesionales y fortalecer su inglés en un entorno laboral.

A lo largo de la pasantía, participarán en entrenamientos prácticos, colaborarán con equipos multidisciplinarios y se enfrentarán a desafíos reales que enriquecerán su experiencia. Además, formarán parte de proyectos de alto impacto y tendrán la oportunidad de construir una valiosa red de contactos dentro de la organización.

Requisitos y duración

El Pograma de Pasantías en Negocios tendrá una duración de 8 meses, comenzando en septiembre de 2026 y finalizando en mayo de 2027. Para participar, se deberá cumplir con requisitos mínimos y referidos.

  • Requisitos mínimos

-Estar cursando actualmente una licenciatura en una universidad de Argentina, con fecha de graduación prevista entre mayo y julio de 2027.

-Capacidad para comunicarse con fluidez en inglés y español para interactuar con clientes y partes interesadas en la región.

Google- estudiantes- oficinas
Convocatoria a Programa de Pasantías de Negocios de Google

Convocatoria a Programa de Pasantías de Negocios de Google

  • Requisitos preferidos

-Posibilidad de realizar una pasantía de 8 meses, desde septiembre de 2026 hasta mayo de 2027, siguiendo un modelo híbrido (3 días por semana presencial) en la sede de Google en Buenos Aires.

-Poseer excelentes habilidades de comunicación y organización, con capacidad para desenvolverse en un entorno ambiguo.

-Poseer excelentes habilidades para la gestión de personas y capacidad para trabajar eficazmente en equipo.

-Poseer excelentes habilidades para la resolución de problemas, con interés en solucionar retos empresariales.

-Gran interés por las ventas y la economía digital, incluyendo curiosidad por la tecnología y las soluciones empresariales en constante evolución de Google.

Cómo inscribirse

Los estudiantes universitarios que estén interesados en participar pueden registrarse hasta el 6 de abril en el siguiente enlace de Google Careers: https://url-shortener.me/IG17

Para iniciar el proceso de solicitud, los estudiantes deberán enviar su currículum vitae (CV) en inglés a la página antes mencionada. La empresa sólo aceptará las solicitudes presentadas en ese idioma. Además, se deberá enviar un expediente académico actual (oficial o no oficial).

Para inscribirse, es necesario residir en Argentina y contar con la autorización legal para realizar prácticas en el país durante la duración del programa. Debido a los requisitos legales locales, los estudiantes deberán formalizar un contrato de pasantía con su universidad.

Una vez enviada la solicitud, Google contactará a los postulantes para realizar entrevistas de forma continua hasta mayo de 2026. Una vez finalizada la etapa, los candidatos seleccionados serán asignados a equipos según su experiencia y habilidades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El celular te escucha...pero podés lograr que deje de hacerlo con esta configuración.

Tu celular puede escucharte: el paso a paso para desactivar el micrófono y proteger tu privacidad

creditos hipotecarios: bajan las tasas y el sector esta expectante

Créditos hipotecarios: bajan las tasas y el sector está expectante

El Banco Central cotizó el dólar oficial minorista para la venta a $1.402.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 26 de marzo

Dalvian Mall abre este sábado 28 de marzo.

El auge de los centros comerciales a cielo abierto: Dalvian Mall abre este sábado 28 de marzo y consolida una nueva forma de consumo en Mendoza