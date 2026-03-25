Google Argentina abre la convocatoria para su Programa de Pasantías en Negocios: cómo inscribirse

La gigante empresa multinacional, Google , lanzó una nueva convocatoria para el Programa de Pasantías de Negocios 2026 . El proyecto está destinado a estudiantes de todas las universidades de Argentina que tengan previsto graduarse entre mayo y julio de 2027.

WhatsApp: el truco definitivo para liberar espacio en Google Drive sin borrar tus chats

Google Maps tendrá mapas en 3D para detectar mejor las calles: cuándo estará disponible

El programa está diseñado para que los estudiantes vivan una experiencia formativa con grandes oportunidades de aprendizaje, donde puedan desarrollar habilidades profesionales y fortalecer su inglés en un entorno laboral.

A lo largo de la pasantía, participarán en entrenamientos prácticos, colaborarán con equipos multidisciplinarios y se enfrentarán a desafíos reales que enriquecerán su experiencia. Además, formarán parte de proyectos de alto impacto y tendrán la oportunidad de construir una valiosa red de contactos dentro de la organización.

El Pograma de Pasantías en Negocios tendrá una duración de 8 meses , comenzando en septiembre de 2026 y finalizando en mayo de 2027. Para participar, se deberá cumplir con requisitos mínimos y referidos.

-Estar cursando actualmente una licenciatura en una universidad de Argentina, con fecha de graduación prevista entre mayo y julio de 2027.

-Capacidad para comunicarse con fluidez en inglés y español para interactuar con clientes y partes interesadas en la región.

Google- estudiantes- oficinas Convocatoria a Programa de Pasantías de Negocios de Google

Requisitos preferidos

-Posibilidad de realizar una pasantía de 8 meses, desde septiembre de 2026 hasta mayo de 2027, siguiendo un modelo híbrido (3 días por semana presencial) en la sede de Google en Buenos Aires.

-Poseer excelentes habilidades de comunicación y organización, con capacidad para desenvolverse en un entorno ambiguo.

-Poseer excelentes habilidades para la gestión de personas y capacidad para trabajar eficazmente en equipo.

-Poseer excelentes habilidades para la resolución de problemas, con interés en solucionar retos empresariales.

-Gran interés por las ventas y la economía digital, incluyendo curiosidad por la tecnología y las soluciones empresariales en constante evolución de Google.

Cómo inscribirse

Los estudiantes universitarios que estén interesados en participar pueden registrarse hasta el 6 de abril en el siguiente enlace de Google Careers: https://url-shortener.me/IG17

Para iniciar el proceso de solicitud, los estudiantes deberán enviar su currículum vitae (CV) en inglés a la página antes mencionada. La empresa sólo aceptará las solicitudes presentadas en ese idioma. Además, se deberá enviar un expediente académico actual (oficial o no oficial).

Para inscribirse, es necesario residir en Argentina y contar con la autorización legal para realizar prácticas en el país durante la duración del programa. Debido a los requisitos legales locales, los estudiantes deberán formalizar un contrato de pasantía con su universidad.

Una vez enviada la solicitud, Google contactará a los postulantes para realizar entrevistas de forma continua hasta mayo de 2026. Una vez finalizada la etapa, los candidatos seleccionados serán asignados a equipos según su experiencia y habilidades.