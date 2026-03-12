12 de marzo de 2026 - 22:45

Google Maps tendrá mapas en 3D para detectar mejor las calles: cuándo estará disponible

La plataforma lanzará una nueva actualización con navegación inversiva para no perderte con las calles. De qué se trata.

Por Manuel Ferreyra

Google Maps es la herramienta más usada por conductores y peatones en el mundo, para orientarse en rutas y llegar a destinos. La plataforma presenta múltiples configuraciones para hacer el viaje más personalizado, sin embargo, muchos usuarios mostraron dificultades para comprender las indicaciones que actualmente presenta Maps a la hora de realizar un viaje.

Es por eso que Google lanzará una nueva actualización con una experiencia inversiva que busca disminuir los errores de navegación. La aplicación transformará los mapas tradicionales en representaciones tridimensionales para tener más claridad del entorno por el que se está circulando.

Embed - Google Maps Gets All-New Look With Immersive Navigation

Esta nueva experiencia permitirá ver edificios, puentes, túneles, calles y carriles en 3D lo que facilitará la orientación de los usuarios por la claridad del recorrido y los puntos de giro en tiempo real. Además, las salidas o ingresos en carriles se mostrarán de manera anticipada, lo que permitirá darle más tiempo a los conductores de realizar maniobras.

Por otro lado, la voz característica de Maps que compaña a los usuarios (si así lo desean) ahora indicará otra opción en casos donde existan salidas similares y muy cercanas una de la otra. "No tomes esta salida, es la siguiente",dirá el mensaje.

El sistema actúa a través de imágenes de Street View (panorámicas de las calles en 360°) y fotografías aéreas para lograr representaciones más precisas de los lugares y mantener la informacióna actualizada del mapa.

Cuándo estará disponible Google Maps 3D

Por el momento, esta nueva actualización de navegación inversiva ya puede utilizarse en Estados Unidos y algunas funciones vinculadas a la interacción con voz ya se encuentran habilitadas en India. Sin embargo, todavía no se ha lanzado a nivel mundial ni para todos los dispositivos.

Google confirmó que llegará progresivamente a todos los países y será compatible con Android, IOS, Android Auto, Apple CarPlay y vehículos con Google Maps integrado.

