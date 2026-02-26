Las personas que siempre usan Google Maps comparten estos 4 temores, según la psicología

Abrir Google Maps -u otra App de GPS-, incluso para recorridos conocidos, se volvió una costumbre frecuente. Para algunos es una herramienta práctica; para otros, una necesidad constante. Según la psicología cognitiva , el uso sistemático de aplicaciones de navegación puede estar vinculado a un temor específico: el miedo a perder el control espacial y a cometer errores en entornos cambiantes.

No se trata simplemente de comodidad tecnológica. Diversos estudios advierten que delegar permanentemente la orientación en dispositivos externos modifica la manera en que el cerebro procesa la información espacial.

La psicología reconoce un fenómeno llamado “ansiedad espacial” , que refiere al malestar que experimentan algunas personas ante la posibilidad de perderse o no llegar correctamente a destino . Este temor no siempre es intenso ni clínico, pero puede influir en la conducta cotidiana.

La American Psychological Association (APA) define la ansiedad como una respuesta anticipatoria ante una amenaza percibida. En el caso de la navegación, la amenaza no es física, sino cognitiva: equivocarse, llegar tarde o sentirse desubicado .

Por otro lado, investigaciones en neurociencia realizadas por Eleanor Maguire, del University College London, demostraron que el hipocampo —estructura clave para la memoria espacial— se activa cuando las personas navegan por sí mismas, pero reduce su actividad cuando siguen instrucciones paso a paso de un GPS.

Esto sugiere que depender exclusivamente del navegador puede disminuir el entrenamiento natural de la orientación. El problema no es usar Google Maps, sino depender exclusivamente de él incluso cuando no es necesario.

Qué revela el uso constante del GPS

Cuando una persona utiliza siempre Google Maps, incluso en trayectos familiares, la psicología señala que puede haber detrás un patrón de evitación cognitiva. Es decir, se evita la incomodidad de decidir rutas o enfrentar la posibilidad de error.

En términos simples, el miedo central no es “perderse”, sino:

Perder control

Cometer errores visibles

Llegar tarde

Sentirse desorientado en público

Cuatro temores que sufren los que siempre usan Google Maps según la evidencia científica

Desde la psicología cognitiva y conductual, este comportamiento suele vincularse con:

1. Baja tolerancia a la incertidumbre

La persona prefiere instrucciones claras y anticipadas antes que improvisar.

2. Necesidad de control anticipatorio

Planificar cada movimiento reduce la ansiedad ante lo desconocido.

3. Evitación del error público

Existe incomodidad frente a la posibilidad de equivocarse frente a otros.

4. Dependencia tecnológica funcional

Se prioriza eficiencia inmediata por sobre el entrenamiento cognitivo autónomo.