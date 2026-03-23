Tu celular puede escucharte: el paso a paso para desactivar el micrófono y proteger tu privacidad

Apagar la función de "actividad de voz y audio" en la cuenta de Google y revisar los permisos de privacidad en iPhone son pasos clave para frenar el uso de conversaciones con distintos fines.

La sensación de que el celular nos escucha es algo que todo vivimos y, aunque sólo sucede en casos excepcionales, algunas aplicaciones pueden utilizar el acceso al micrófono para captar conversaciones con distintos fines.

Cuando eventualmente nos escuchan, es porque solemos dar el consentimiento a las apps sin leer los contratos digitales. Sin embargo es posible recuperar el control de la privacidad con ajustes específicos.

Nuestros smartphones se han vuelto indispensables para la vida social y el entretenimiento, pero esa comodidad tiene una contrapartida vinculada a la recolección de datos. La información captada por algunas aplicaciones a través de la voz -entre otros recursos- puede ser procesada por cientos de terceras empresas para definir perfiles de consumo.

image Cómo configurar la privacidad en iPhone y Android Para los usuarios de iPhone, el control se encuentra en el menú de Ajustes, dentro de la sección de Privacidad y seguridad. Allí se debe acceder a la opción Micrófono, donde aparece una lista detallada de todas las aplicaciones que tienen permiso para escuchar. Es fundamental revisar esta lista con sentido crítico; por ejemplo, no hay ninguna razón técnica para que un juego básico deba tener acceso a lo que decís mientras lo usás.

En el caso de Android, el proceso está vinculado directamente a la cuenta de Google. El usuario debe abrir la aplicación de Google, presionar en su foto de perfil y entrar en "Gestionar tu cuenta de Google". Dentro de la pestaña de "Datos y privacidad", hay que buscar la opción de "Actividad web y de aplicaciones". Allí se encuentra el interruptor para desactivar la casilla "Incluir actividad de voz y audio", una acción que debe confirmarse presionando "Dejar de guardar".