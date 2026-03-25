25 de marzo de 2026 - 22:05

Liberaron a los sospechosos de haberle suministrado estupefacientes a Liam Payne

Los dos imputados estaban bajo prisión domiciliaria y fueron excarcelados mientras esperan el juicio por el presunto suministro de estupefacientes al cantante.

Caso Liam Payne: los imputados fueron liberados y aguardan el juicio.

Caso Liam Payne: los imputados fueron liberados y aguardan el juicio.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Justicia porteña dispuso la excarcelación de Brian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, los dos imputados por el presunto suministro de estupefacientes a Liam Payne. Cabe recordar que el cantante británico falleció en octubre de 2024, tras caer desde un tercer piso en un hotel del barrio de Palermo.

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Ambos acusados, que se encontraban bajo prisión domiciliaria, fueron liberados tras una audiencia realizada este miércoles, aunque continuarán vinculados a la causa y a la espera del juicio.

La audiencia fue encabezada por la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se evaluó el pedido de excarcelación de los acusados.

El abogado defensor de Paiz, Fernando Facente, confirmó que sus representados “estaban detenidos con domiciliaria y aún se encuentran a la espera del juicio”, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

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Caso Liam Payne: liberan a los dos acusados mientras esperan el juicio.

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Cómo sigue la causa

El expediente investiga el presunto delito de “entrega, suministro o facilitación de estupefacientes”, en relación a los hechos previos a la muerte del exintegrante de One Direction, ocurrida el 16 de octubre de 2024.

Días atrás, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que la causa continúe bajo la órbita de la Justicia porteña, tras un conflicto de competencia con la Justicia Nacional.

La investigación busca determinar si los imputados tuvieron algún grado de responsabilidad en el presunto suministro de cocaína al artista antes de su trágico fallecimiento en un hotel de Palermo. Mientras tanto, el proceso judicial sigue en etapa de instrucción y los acusados deberán enfrentar el juicio en libertad.

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