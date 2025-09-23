Los Andes te acompaña con las noticias que importan: paso a paso, cómo activarlas en Google Discover

Google Discover se ha consolidado como una de las principales puertas de entrada a la información y el contenido en dispositivos móviles y ahora podés seguir a Los Andes . La herramienta, que combina noticias , videos y publicaciones de redes sociales, está disponible tanto en Android como en iOS a través de la aplicación de Google y navegadores móviles, de forma gratuita.

Para darle prioridad a Los Andes entre tus medios favoritos. la plataforma incorporó una función muy útil que permite a los lectores tener siempre sus noticias al alcance de la mano.

Esta actualización, disponible desde hace pocos días. Si bien antes Google Discover seleccionaba el contenido basándose en intereses y búsquedas recientes, ahora los lectores pueden decidir explícitamente qué medios desean que aparezcan de forma destacada y frecuente.

Para quienes consultan la actualidad a diario, contar con las noticias de Los Andes en primer plano garantiza no perderse nada. Se trata de un modo de acceder de forma rápida a información contrastada y en tiempo real, sin la necesidad de entrar en buscadores ni redes sociales.

Configurar Google Discover para que muestre con prioridad las noticias de Los Andes es un proceso rápido y sencillo que se puede realizar desde cualquier dispositivo móvil.

A continuación, la guía para empezar a seguir al diario en tu feed personalizado:

Abrir la aplicación de Google: acceder a la aplicación de Google en tu dispositivo iOS o Android. En el caso de Android, también se puede acceder a Discover al deslizar a la derecha desde la pantalla de inicio.

acceder a la aplicación de Google en tu dispositivo iOS o Android. En el caso de Android, también se puede acceder a Discover al deslizar a la derecha desde la pantalla de inicio. Iniciar sesión con la cuenta de Google: Es indispensable seleccionar la cuenta con la que desea personalizar su feed.

Es indispensable seleccionar la cuenta con la que desea personalizar su feed. Desplazarse por el feed de noticias: Explore las noticias y publicaciones recomendadas que aparecen en el inicio de Discover.

Explore las noticias y publicaciones recomendadas que aparecen en el inicio de Discover. Localizar una noticia de Los Andes: Cuando encuentre contenido del diario, deberá observar el botón “Seguir” . Este botón se mostrará generalmente en la parte superior derecha del artículo.

Cuando encuentre contenido del diario, deberá observar el botón . Este botón se mostrará generalmente en la parte superior derecha del artículo. Pulsar “Seguir”: Al hacer clic en “Seguir”, Los Andes quedará registrado en sus preferencias. A partir de ese momento, sus publicaciones tendrán mayor prioridad y frecuencia en su feed.

Cómo optimizar la experiencia

Si al seguir los pasos no aparecen artículos de Los Andes en su feed de Discover, hay alternativas para optimizar los resultados:

Búsqueda Directa: Puede buscar directamente el nombre del diario, “Los Andes” , en la barra de búsqueda de Google y seguirlo desde allí.

Puede buscar directamente el nombre del diario, , en la barra de búsqueda de Google y seguirlo desde allí. Interacción: Interactuar con las noticias —abrir, leer y compartir— refuerza la señal al algoritmo de que ese contenido es de su interés.

Interactuar con las noticias —abrir, leer y compartir— refuerza la señal al algoritmo de que ese contenido es de su interés. Redes Sociales: Seguir los perfiles del diario en redes sociales también ayuda a multiplicar su visibilidad en el feed de Discover.

Además del seguimiento explícito de medios, Google Discover le permite personalizar la gestión del contenido, ajustando la selección de noticias, videos y artículos según su historial de navegación y actividad de búsqueda. Puede indicar qué temas o fuentes desea ver con mayor o menor frecuencia, e incluso solicitar que ciertos temas o editores no aparezcan más. Gracias a la cuenta de Google, sus preferencias se mantendrán sincronizadas entre sus dispositivos.

Con esta guía, configurar Google Discover para que muestre siempre las publicaciones de Los Andes es más sencillo que nunca. De esta manera, usted adapta la tecnología para estar informado con rigor, calidad y actualidad.