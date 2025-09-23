Impactante hallazgo: descubren en la Patagonia un nuevo dinosaurio con restos de su última comida

Hace unos 70 millones de años, hacia el final del período Cretácico, la región que hoy conocemos como Patagonia presentaba un ambiente cálido y húmedo, muy diferente del actual. En este ecosistema habitaron distintos tipos de dinosaurios , incluyendo un grupo de depredadores enigmáticos conocidos como megarraptores.

Dentro de este linaje, que sigue generando interrogantes entre los científicos debido a la escasez de fósiles completos, un grupo de paleontólogos ha hallado en el sur de la provincia argentina de Chubut los restos parciales de un ejemplar al que denominaron Joaquinraptor casali.

Este dinosaurio , que vivió poco antes de la extinción masiva, medía siete metros de largo, pesaba más de una tonelada y tenía unos 19 años de edad . Al momento del hallazgo , el animal llevaba en su mandíbula el brazo de un cocodrilo del Cretácico.

El hallazgo fue encabezado por el paleontólogo argentino Lucio Ibiricu y constituye una de las representaciones más claras hasta ahora obtenidas de este grupo. El fósil descubierto, que se encuentra en buen estado de conservación y con partes articuladas, incluye un número significativo de piezas : gran parte del cráneo, extremidades anteriores y posteriores, vértebras y costillas.

Según Ibiricu, este es el valor central del descubrimiento, que será presentado este martes en la revista Nature Communications. “Es un grupo bien representado en Australia y en la Argentina, pero, a diferencia de otros terópodos que habitaban la tierra, el material de sus representantes es bastante incompleto”.

Fósiles de la nueva especie de megaraptor Joaquinraptor casali en la cantera donde se encontró este dinosaurio, en la misma posición en la que yacían desde hacía aproximadamente 67 millones de años.

El nombre Joaquinraptor fue elegido en homenaje al hijo de Ibiricu. Los restos incluyen principalmente huesos del cráneo, lo que permitió compararlos por primera vez con los de otro integrante de su familia evolutiva.

Para el investigador, esto representa un avance significativo desde el punto de vista científico, ya que permite formular nuevas hipótesis sobre las características de este animal. “Antes se había descubierto solo un maxilar de un megarraptórido”, detalla el investigador del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología de la Argentina.

Un hallazgo poco común

De acuerdo con el equipo, las investigaciones aún están en desarrollo, pero la disposición de los huesos del dinosaurio indica que el cocodrilo fue su presa, y no un descubrimiento casual.

En la cadena alimenticia de su época, los megarraptores son considerados los líderes y, entre otros factores, se lo deben a sus garras. Según Ibiricu, les servían para desgarrar la carne de sus presas, para sujetarlas y manipularlas. “Eran realmente poderosos”.

Para la paleontóloga Angélica Torices, el hecho de que el esqueleto conserve elementos del brazo revela un nivel de preservación poco común. “Lo más destacable es que pertenece a un grupo tan fragmentario como el de los megarraptoranos y, aun así, este ejemplar conserva partes anatómicas muy diagnósticas”, subrayó.

La Patagonia concentra algunos de los descubrimientos más recientes y completos de este tipo de depredadores. Se trataba de animales versátiles, capaces de sobrevivir en ecosistemas muy distintos. Sus restos también fueron hallados en Chile, Australia y Japón. Sin embargo, en Sudamérica alcanzaron tamaños mucho mayores que en otras regiones.