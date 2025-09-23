Se viene un miércoles muy primaveral en Mendoza: "buen tiempo" y ascenso de la temperatura

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 10°C para mañana en Mendoza. El jueves, el tiempo se mantendrá, pero el viernes se esperan tormentas fuertes.

Pronóstico del tiempo para este miércoles: bueno y con ascenso de la temperatura en Mendoza.

Tanto miércoles como jueves se mantendrá el buen tiempo en Mendoza, con la temperatura en aumento. Según el pronóstico del tiempo, la máxima rondará cerca de los 25°C, mientras que la mínima continuará en los 10°C. Sin embargo, el viernes 26 de septiembre se prevén tormentas severas en el llano.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “tiempo bueno” este miércoles 24 de septiembre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 23°C, mientras que la mínima será de 9°C, con vientos leves a moderados del noreste. En la Cordillera anuncian poca nubosidad.

El jueves 25 de septiembre, por su parte, la temperatura tendrá un leve aumento. Se espera una máxima de 26°C y una mínima de 10°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera se anticipa inestabilidad, por lo que se recomienda informarse antes de emprender viaje a Alta Montaña.