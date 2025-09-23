23 de septiembre de 2025 - 20:27

Se viene un miércoles muy primaveral en Mendoza: "buen tiempo" y ascenso de la temperatura

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 10°C para mañana en Mendoza. El jueves, el tiempo se mantendrá, pero el viernes se esperan tormentas fuertes.

Pronóstico del tiempo para este miércoles: bueno y con ascenso de la temperatura en Mendoza.

Pronóstico del tiempo para este miércoles: bueno y con ascenso de la temperatura en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tanto miércoles como jueves se mantendrá el buen tiempo en Mendoza, con la temperatura en aumento. Según el pronóstico del tiempo, la máxima rondará cerca de los 25°C, mientras que la mínima continuará en los 10°C. Sin embargo, el viernes 26 de septiembre se prevén tormentas severas en el llano.

Leé además

Multa de más de 4 millones para el grupo de religiosos que pintaron piedras en el Manzano Histórico

Imponen multa de más de $4 millones al grupo de religiosos que vandalizó piedras en el Manzano Histórico

Por Redacción Sociedad
Ya podés seguir a Los Andes en Google Discover

Los Andes te acompaña con las noticias que importan: paso a paso, cómo activarlas en Google Discover

Por Redacción Sociedad

Cómo estará el tiempo mañana

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “tiempo bueno” este miércoles 24 de septiembre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 23°C, mientras que la mínima será de 9°C, con vientos leves a moderados del noreste. En la Cordillera anuncian poca nubosidad.

El jueves 25 de septiembre, por su parte, la temperatura tendrá un leve aumento. Se espera una máxima de 26°C y una mínima de 10°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera se anticipa inestabilidad, por lo que se recomienda informarse antes de emprender viaje a Alta Montaña.

Para el día viernes se esperan lluvias y tormentas severas en sectores del llano de la provincia cuyana, aunque las temperaturas se mantendrán elevadas. Además, aseguran que en la Cordillera nevará.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marisa Uceda, candidata a diputada nacional del peronismo de Mendoza.

¿Qué pasó con los funcionarios del PAMI imputados tras la denuncia de Marisa Uceda?

Por Cristian Ortega
El gobernador Alfredo Cornejo salió al cruce de la autonomía municipal que impulsa el intendente de San Rafael, Omar Félix.

Alfredo Cornejo viajó a San Rafael para inaugurar obras y polarizar la campaña con los Félix

Por Redacción Política
La Fundación Andesmar acompañó la acción, reforzando un trabajo que sostiene desde 2012 en materia de prevención y sensibilización.

Mendoza se sumó a la campaña global de A21 contra la trata de personas

Por Matías Carretero
El Metrotranvía de Mendoza retomó su recorrido completo.  

El Metrotranvía retomó su recorrido tras la falla técnica que interrumpió el servicio a Las Heras

Por Redacción Sociedad