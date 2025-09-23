23 de septiembre de 2025 - 21:55

La gestión de la minería en Mendoza fue reconocida con la certificación ISO 9001

Este sistema de trabajo certificado constituye un paso fundamental hacia la modernización de la gestión de los recursos minerales de la provincia.

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Luego de un año de intenso trabajo entre el Ministerio de Energía y Ambiente y la Fundación UNCuyo, la Dirección de Minería logró la certificación de su sistema de gestión según requerimientos establecidos por ISO 9001:2015.

Esta normativa es de referencia internacional en lo que respecta a la gestión de la calidad de los procesos involucrados, y su implementación asegura lograr una gestión eficiente en el uso de recursos, trazabilidad de la información y respuestas en tiempo y forma al administrado.

“El proceso ha concluido con éxito y hoy podemos decir que Mendoza cuenta con una Dirección de Minería certificada bajo las Normas ISO 9001:2015. Esto no solo fortalece la confianza de las empresas e inversores en nuestro trabajo, sino que también demuestra el compromiso de la provincia con la calidad, la transparencia y la mejora continua”, destacó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

El proceso de certificación se inició con la definición y efectiva comunicación de políticas y objetivos claros de gestión lo que permitió definir el camino para el logro de la certificación. La implementación del sistema de gestión, se realizó bajo el ciclo de mejora continua PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) consiguiendo, en consecuencia, un sistema de gestión sólido y acorde a la normativa.

Este proceso llevó un año, tiempo durante el cual, se analizaron todos los procesos relacionados a la habilitación legal y fiscalización de la actividad minera en todas sus etapas. Esto incluye desde la inquietud inicial hasta el cierre del emprendimiento.

“Este logro marcó un avance significativo en la construcción de una minería más responsable”, aseguró por su parte el director de Minería, Jerónimo Shantal.

Impacto y beneficios

La obtención de la certificación ISO 9001:2015 suma a Mendoza:

  • Mayor credibilidad y confianza: reconocimiento internacional de la gestión minera.
  • Eficiencia y transparencia operativa: procesos más claros, ágiles y con menor margen de error.
  • Sostenibilidad: alineamiento con las mejores prácticas globales para promover una minería responsable y sostenible.

“Esta iniciativa refleja el compromiso del Gobierno de Mendoza con la calidad, la transparencia y la mejora continua que representa un paso significativo hacia la modernización y la sostenibilidad de la industria minera”, agregó Shantal.

