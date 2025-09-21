A 30 años de la edición online de Los Andes: el primer diario de Argentina en Internet

Imaginar hoy el mundo sin Internet es tan perturbador que algunos ni sabemos en qué momento exacto considerar el comienzo de su incorporación a la vida cotidiana. De hecho, varias generaciones ya nacieron con la tecnología fusionada, como si fuera una extensión de la corporeidad humana. Sin embargo, 1995 fue el año bisagra en el que Los Andes se convirtió en el monolito para el periodismo digital en Argentina, adelantándose a todos y abriendo la puerta de un futuro que todavía costaba descifrar.

Este septiembre se cumplen 30 años del lanzamiento de la versión online de Los Andes , la hazaña que lo posicionó como el primer diario de Argentina en allanar el nuevo camino tanto para la profesión periodística como para su vinculación con las audiencias.

Un nuevo hito en los casi 142 años de historia de un medio de comunicación que actualmente es el más leído en el interior del país, Cuyo y el octavo a nivel nacional , según el último reporte de Comscore.

Cuando uno trae a su mente qué pasaba en el año 1995 , no lo siente tan lejano en la línea del tiempo. Pero basta recitar una serie de eventos para darse cuenta lo errados que estamos.

La antigua web de Los Andes en sus primeros meses de funcionamiento

El presidente Carlos Menem fue reelecto presidente casi al mismo tiempo que explotaba Río Tercero , los Rolling Stones tocaron por primera vez en Argentina y la película “ Toy Story ” abrió la era de la animación digital computarizada. En paralelo, murieron Juan Manuel Fangio y Carlos Monzón , Sony distribuyó la primera PlayStation , San Lorenzo rompió 21 años de sequía con el Torneo Clausura, Shakira salió al mundo con sus “Pies descalzos” y Microsoft presentó Internet Explorer , hoy ya difunto.

En aquella Mendoza de tres décadas atrás, un puñado de privilegiados podía acceder a una conexión a Internet. La mayoría se conformaba con recortar las ilustraciones de Tintero para una tarea escolar, coleccionar las láminas del diario o desempolvar la máquina de escribir si la mano (o las ganas) no acompañaba una prolija escritura.

Los Andes - 13 de diciembre de 1997 Los Andes - 13 de diciembre de 1997

Los Andes ya había implementado un servicio de audiotexto, así como el Clasitel de dictado telefónico. Sin embargo, en las madrugadas de espera por la edición papel, el equipo de periodistas hizo realidad una de sus nobles ideas, quizá más en un intento de sumarse a la tendencia que asomaba.

Página por página, mientras se producía el material en la planta impresora, los trabajadores de Los Andes cargaron a la web la edición de una madrugada de septiembre de 1995 y lograron convertir a los lectores en usuarios activos.

Con paciencia, pero impulsados por el motor inagotable de la curiosidad, los internautas pudieron leer todas las notas originalmente planificadas para el papel.

Los Andes - 19 de junio de 2001 Los Andes - 19 de junio de 2001

A los pocos meses, La Nación, El Cronista y La Voz del Interior estrenaron sus propias versiones digitales, lo que impulsó que más medios de comunicación se volcaran al prometedor “mundillo” virtual de fines de los 90. Para dimensionar: un universo de 30 millones de usuarios a nivel global, menos de la cantidad de dispositivos móviles actualmente están activos solamente en Argentina.

La evolución de Los Andes para seguir siendo líder en el interior del país

El estallido a partir del 2000 de la “burbuja puntocom” llevó a que varias empresas quebraran o abandonaran la web, obligando a los diarios a reconfigurar su estrategia y fortalecer identidades. Entonces, con el correr de los años, Los Andes incorporó la actualización al instante, cambió la sinergia de su redacción y dejó atrás la rutina de noticias entregadas con 24 horas de atraso a los lectores.

Desde 1998, el diario sumó cambios más sutiles en cuanto a la presentación de la información, con un fuerte proceso de renovación y modernización, manteniendo los principios que sustentaron su liderazgo desde su fundación trazada en 1883 por Adolfo Calle.

Los Andes - 17 de septiembre de 2004 Los Andes - 17 de septiembre de 2004

A su vez, en 2008, Los Andes apostó con una radical renovación de su página web y multiplicó un 300% el número de visitas, convirtiéndose en la plataforma más efectiva de publicidad online en Mendoza.

También, lanzó un programa llamado Los Andes Pass, que le permitió afianzar la relación con los suscriptores brindando beneficios en compras, eventos exclusivos y llegada día a día a cada domicilio de la forma más eficaz.

Los Andes - 28 de diciembre de 2008 Los Andes - 28 de diciembre de 2008

En el afán de satisfacer diversas demandas, la oferta de noticias de Los Andes añadió ciclos dedicados al crecimiento de la industria regional, paneles interactivos, periodismo de datos, documentales, podcast, producciones audiovisuales, coberturas de eventos culturales, newsletter y contenido nativo para redes sociales.

Los Andes - 13 de diciembre de 2015 Los Andes - 13 de diciembre de 2015

Los Andes - 31 de diciembre de 2017 Los Andes - 31 de diciembre de 2017

Durante el ruido informativo condicionado por la pandemia de Covid-19, Los Andes decidió avanzar en una dirección compartida con los principales medios del mundo, que se reorientaron a garantizar los más altos estándares periodísticos y ofrecer investigaciones, columnistas destacados y contenidos de alto nivel que se sumaron como valor agregado a la actualización minuto a minuto.

La alianza con plataformas, aplicaciones y sistemas de gestión de contenido líderes en la comunicación le permitió a Los Andes ofrecer una eficaz experiencia de usuario, incluso adaptando la navegación a los perfiles de cada uno de los visitantes. En consecuencia, mejorar una tecnología de segmentación y clusterización de usuarios altamente eficaz para la visibilidad del contenido.

Los Andes - 16 de marzo de 2020 Los Andes - 16 de marzo de 2020

Además de liderar en la web, Los Andes es el referente de la región en redes sociales con más de 2,4 millones de seguidores en las distintas plataformas, 30 millones de reproducciones de videos y miles de lectores en la edición impresa, única en Mendoza y vigente desde 1883. Se traduce a un alcance de 400 millones de impresiones entre Instagram y Facebook, y 26 millones de reproducciones de videos solo en YouTube.

El crecimiento de Los Andes encuentra su base en la confianza de sus lectores. Están quienes nos eligen desde hace generaciones, sosteniendo una relación de cercanía, y también aquellos que cada jornada se incorporan en busca de noticias claras, precisas y comprometidas con el periodismo de verdad.

La confianza traspasó las fronteras de Mendoza, llegando a toda la región y a distintos países de habla hispana, donde Los Andes es reconocido por la calidad de sus contenidos y por ser un faro informativo en la región.

A 30 años del lanzamiento de su sitio web, el primero de Argentina, Los Andes renovó su portal digital incorporando tecnologías de última generación que incluyen asistentes de IA para brindar una experiencia de navegación fluida y amigable a los lectores, a la vez que potencian y visibilizan el trabajo de un equipo periodístico reconocido por su profesionalismo y trayectoria.

Hoy, como en 1995, el desafío se mantiene vigente. Una experiencia multiplataforma con nuevos contenidos, sólido vínculo con su audiencia y compromiso con el periodismo de verdad.