Turismo: cuáles son los destinos que más buscan los argentinos para el próximo fin de semana largo

Con la llegada de los primeros días de calor, crecen las ganas de hacer viajes y el próximo fin de semana largo aparece como la oportunidad ideal para una escapada. Será del 10 al 12 de octubre por el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El impactante efecto que provocó el "dólar barato" en el turismo: los números que preocupan

Tradicionalmente se conmemora el 12, fue trasladado al viernes 10 según lo dispuso recientemente el Gobierno nacional.

En este marco, Booking.com realizó un relevamiento para conocer cuáles son los destinos más buscados por los argentinos . En el ranking general, los preferidos son Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Río de Janeiro, San Carlos de Bariloche y Puerto Iguazú.

El interés también se refleja a nivel regional. En la provincia de Buenos Aires , los sitios más elegidos son Mar del Plata, Tandil, Cariló, Mar de las Pampas y Tigre.

Aunque no se posiciona entre los primeros puestos, lo cierto es que Mendoza usualmente también resulta entre los destinos más convocantes en el país, sobre todo para turistas argentinos.

turismo-y-turistas-plaza-independencia-mendoza.webp Mendoza ha lanzado una serie de estrategias para fortalecer el turismo Foto: Los Andes.

En la provincia, de acuerdo a las preferencias en búsquedas y reservas, se destacan Ciudad de Mendoza, San Rafael, Luján de Cuyo, Potrerillos y Chacras de Coria.

Córdoba es otro de los destinos bien posicionados y, de hecho, es uno de los elegidos por muchos mendocinos. Allí, los puntos más buscados son Córdoba Capital, Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita y La Cumbrecita.

Mendoza busca fortalecer el turismo

Mendoza ha lanzado una serie de estrategias para fortalecer una actividad turística que viene estancada y preocupa al sector. Una de ellas es la campaña "Mendoza, manso destino" que acaba de ser galardonada con el título de Mejor Campaña Publicitaria de Destino Turístico en los prestigiosos Premios FED a la Industria Turística. Esto posiciona a la provincia como un destino clave para los viajeros que buscan experiencias únicas y sostenibles.

"Mendoza, manso destino" logró captar la atención de los expertos del sector por su capacidad para transmitir la esencia tranquila y única de la región, invitando a los turistas a disfrutar de su impresionante naturaleza, viñedos y la hospitalidad mendocina.

Otra de las apuestas asociadas es Manso Menú, una iniciativa impulsada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) en conjunto con el sector privado. La campaña reúne a casi 100 establecimientos de toda la provincia que ofrecerán menús cerrados que no superan los $30.000.

La propuesta incluye restaurantes, bodegas, cantinas, bodegones y hoteles en todas los departamentos de Mendoza. El detalle de cada menú y establecimiento participante puede consultarse haciendo clic aquí y en las redes oficiales de turismo.

Por departamento, las opciones son: Ciudad (29), Godoy Cruz (10), Luján (13), Maipú (11), Guaymallén (4), Las Heras (3), Tunuyán (6), Tupungato (5), San Carlos (1), San Martín (2), Rivadavia (1), San Rafael (8), Alvear (1) y Malargüe (1).

El estudio sobre viajes

La investigación fue realizada de forma independiente con 4.000 encuestados de Argentina (1000), Brasil (1000), Colombia (1000) y México (1000). Para participar de esta investigación, las personas debían ser mayores de 18 años, haber viajado por placer al menos una vez en los últimos 12 meses y estar planeando un viaje en los próximos 12 meses. La investigación se realizó online entre mayo y junio de 2025.

Se tuvo en cuenta búsquedas efectuadas del 1 de septiembre hasta el 10 de septiembre con fecha de check-in el 10 de octubre de 2025 y check-out para el 12 de octubre para destinos nacionales e internacionales por viajeros argentinos y extranjeros en Booking.com.