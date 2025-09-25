El impactante efecto que provocó el "dólar barato" en el turismo: los números que preocupan

En agosto pasado, 1.361.200 de argentinos salieron del país por todas las vías internacionales , un 55,6% más que en el mismo mes del 2024, de los cuales 798.400 miles fueron turistas y 562.800 miles fueron excursionistas, según informó el Indec este jueves.

El 65,8% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes. Los principales destinos fueron Brasil, con 20,8%; Chile, con 16%; y Paraguay, con 14%.

El 54% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 38,1% lo hicieron por vía terrestre; y el 7,9% optaron por la vía fluvial/marítima.

En agosto, se registró un saldo negativo de 696.700 visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado fue debido a los saldos negativos de 400.900 turistas y de 295.800 excursionistas. Durante agosto, los visitantes no residentes realizaron 687.200 viajes y los visitantes residentes, 1.361.200 viajes.

Ingresaron a Argentina 664.500 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 397.500 fueron turistas y 267.000 miles fueron excursionistas.

El 68,3% del turismo receptivo provino de los países limítrofes. Los principales fueron Brasil, que aportó 29,6%, y Uruguay, 16,7%. El 55,2% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 33,2% lo hizo por vía terrestre; y el 11,7% restante arribó por vía fluvial/marítima.

El fenómeno se explica por el efecto del “atraso cambiario”, que hace que para los argentinos será relativamente “barato” viajar al exterior, mientras que a los extranjeros sus dólares les rinden poco en Argentina.