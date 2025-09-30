Turismo: 1 de cada 4 argentinos usa inteligencia artificial para elegir el destino de vacaciones

Cada vez hay más ejemplos de que la inteligencia artificial (IA) gana terreno en cuestiones cotidianas de la gente . Un estudio realizado a nivel nacional llegó a la conclusión de que 26% de los argentinos ya utiliza inteligencia artificial para elegir su destino turístico . En definitiva, 1 de cada 4 apela a esta nueva herramienta para comparar climas, actividades y destinos, incorporándose como aliada a la hora de planificar viajes. “Los argentinos siempre buscan viajar, local o internacionalmente, y hay múltiples razones que los motivan a hacerlo”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para la región, la empresa que encargó la investigación.

La investigación fue realizada de forma independiente con 4.000 encuestados de Argentina (1000), Brasil (1000), Colombia (1000) y México (1000) entre mayores de 18 años, entre mayo y junio de 2025.

Se tuvo en cuenta búsquedas efectuadas del 1 de septiembre hasta el 10 de septiembre con fecha de check-in el 10 de octubre de 2025 y check-out para el 12 de octubre para destinos nacionales e internacionales por viajeros argentinos y extranjeros en Booking.com.

Justamente, una de las principales virtudes de la IA es su capacidad para procesar grandes volúmenes de información en poco tiempo. Por eso puede hacer un resumen de características, comparaciones e incluso aportar propuestas personalizadas según la solicitud.

Hay algunas especializadas en viajes o sitios que cuentan con apoyo de IA, como Tripnotes.ai y Curiosio.com entre las primeras y Kayak, Expedia y Tripadvisor entre las segundas.

Herramientas de IA para organizar un viaje

Google también ofrece herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA) que facilitan la búsqueda de hospedajes, atracciones, orientarse en cada ciudad, editar recuerdos fotográficos y mucho más. Tiene 7 propuestas:

-Encontrar alojamiento en cualquier destino: al buscar un hotel en el Buscador de Google desde el celular, Google recopila información del mismo para facilitar la búsqueda a los usuarios. Se pueden explorar imágenes del establecimiento en formato vertical desde la función “Historia visual”; además al seleccionar “ver más” se accede a un comparativo de precios por fecha y según tipo de habitación, ubicación y reseñas de otros viajeros, entre otros aspectos.

-Gemini, un asistente personal en la creación del itinerario: a través de una indicación (o prompt en inglés), Gemini permite armar recorridos a medida basándose en las necesidades específicas de cada persona. Basta con detallar el tiempo de recorrido disponible, los medios de movilidad de los que se dispone, o cualquier otro factor que se considere relevante (accesibilidad, presupuesto disponible, etc.) para que el asistente arroje un recorrido personalizado.

-Conocer el entorno de las principales atracciones turísticas antes del viaje: la función “Vista Inmersiva” permite explorar parques, estadios o rutas antes de visitarlos, visualizando cómo se ven en diferentes horarios y condiciones climáticas. En Argentina, se puede ingresar a puntos históricos como el Teatro Colón, el Obelisco, entre otros.

-Live View, indicaciones en tiempo real: esta funcionalidad de Google Maps brinda instrucciones en vivo para llegar a un destino a través de imágenes del mundo real y con un pequeño mapa en la parte inferior de la pantalla. La herramienta utiliza inteligencia artificial y realidad aumentada para funcionar como guía práctica durante cualquier recorrido a pie.

El calor puede afectar gravemente los dispositivos electrónicos: que daños provoca y 7 consejos para cuidarlos. Foto: Pexels Google ofrece herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA) que facilitan la planificación de viajes . Foto: Pexels

-Explorar ciudades con Gemini live: con sólo mostrarle, una vez activada la cámara, un punto de referencia Gemini funciona como un asistente de IA que da detalles sobre lo que se está viendo. A medida que el usuario se va moviendo y la vista de la cámara cambia, Gemini Live puede actualizar la información que proporciona. ¿Cómo activarlo? Solo hay que seguir unos simples pasos: ingresar a la aplicación de Gemini, seleccionar Gemini Live (image.png) y activar la transmisión de video

-Final del viaje, recuerdos inolvidables: con Gemini, ahora se puede editar y generar imágenes más potentes. Por ejemplo, es posible usar la foto favorita del viaje y cambiar la vestimenta de las personas o agregarle un marco estilo Polaroid.

Además, con la funcionalidad Borrador Mágico de Google Fotos es posible eliminar -a través del uso de inteligencia artificial- los “ruidos visuales” en una fotografía. Por ejemplo, borrar a los peatones en una atracción turística muy concurrida. Solo basta con seleccionar los elementos no deseados en la imagen y la herramienta hará el trabajo de reemplazarlos por una extensión del resto de los elementos en la foto. Con la función Luz de retrato también es posible editar las fotos para lograr mejor iluminación y nitidez. Eso no es todo, Google Fotos utiliza IA para categorizar los recuerdos por cada destino e incluso identificar a los acompañantes.