Feriados 2025: estos son los 3 fines de semana largos que quedan

Con las modificaciones para trasladar feriados que aplicó el gobierno de Javier Milei , quedan tres fines de semana largos en lo que resta del 2025 .

El Decreto 614/2025 autorizó el traslado de feriados nacionales que caen en sábado o domingo al lunes siguiente o al viernes anterior. La medida, que será aplicada por primera vez para el feriado del 12 de octubre , busca evitar que los feriados caigan en días no laborables por naturaleza, perdiendo así su efecto dinamizador para la economía del turismo, la gastronomía y la cultura.

La creación de fines de semana largos permite impulsar el consumo en destinos locales y mejora la planificación del descanso para trabajadores y empresas.

En Argentina, el próximo domingo 12 de octubre s erá el próximo feriado a nivel nacional por el Día de la Raza o del Respeto a la Diversidad Cultural.

Según confirmó el cambio de Milei, la nueva normativa señaló que el feriado del 12 de octubre se trasladará al viernes 10 de octubre. De esta manera, habrá un fin de semana largo que se combinará con el sábado y domingo.

Cada 12 de octubre, el Día de la Raza recuerda la llegada, en 1492, de la expedición del genovés Cristóbal Colón a las costas de la isla americana Guanahaní. Desde ese entonces, se da inicio al contacto entre Europa y América, hecho que marcó para siempre a ambos continentes. Más allá de un evento geopolítico, este día evolucionó para conmemorar un concepto que va más allá de fronteras y razas, uniendo a millones de personas a través de la lengua y la cultura.

Fines de semana largo que quedan en 2025

Del viernes 10 al domingo 12 de octubre : fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural , trasladado del domingo 12 al viernes 10.

: fin de semana largo por el , trasladado del domingo 12 al viernes 10. Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre : fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional (original del 20), que se celebrará el lunes 24.

: fin de semana extralargo por el (original del 20), que se celebrará el lunes 24. Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: el 8 es el feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Feriado sin fin de semana largo