29 de septiembre de 2025 - 08:52

Feriados 2025: estos son los 3 fines de semana largos que quedan

¿Cuándo caen según los últimos cambios que aplicó Javier Milei en el calendario oficial de feriados?

edits (8)
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Una marea roja” de turistas chilenos arribó a Mendoza

El titular de AEHGA en Aconcagua Radio: "El boom de la visita de chilenos no se ha producido"

Por Redacción
El gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).

Lunes agitado para Cornejo: viaje a CABA, Consejo de Mayo y encuentro con Bullrich en Mendoza

Por Redacción Política

El Decreto 614/2025 autorizó el traslado de feriados nacionales que caen en sábado o domingo al lunes siguiente o al viernes anterior. La medida, que será aplicada por primera vez para el feriado del 12 de octubre, busca evitar que los feriados caigan en días no laborables por naturaleza, perdiendo así su efecto dinamizador para la economía del turismo, la gastronomía y la cultura.

La creación de fines de semana largos permite impulsar el consumo en destinos locales y mejora la planificación del descanso para trabajadores y empresas.

Calendario 2025: el Gobierno de Milei adelantó un feriado.
Calendario 2025: el Gobierno de Milei adelantó un feriado.

Calendario 2025: el Gobierno de Milei adelantó un feriado.

Qué pasa con el feriado de octubre en 2025

En Argentina, el próximo domingo 12 de octubre será el próximo feriado a nivel nacional por el Día de la Raza o del Respeto a la Diversidad Cultural.

Según confirmó el cambio de Milei, la nueva normativa señaló que el feriado del 12 de octubre se trasladará al viernes 10 de octubre. De esta manera, habrá un fin de semana largo que se combinará con el sábado y domingo.

Cada 12 de octubre, el Día de la Raza recuerda la llegada, en 1492, de la expedición del genovés Cristóbal Colón a las costas de la isla americana Guanahaní. Desde ese entonces, se da inicio al contacto entre Europa y América, hecho que marcó para siempre a ambos continentes. Más allá de un evento geopolítico, este día evolucionó para conmemorar un concepto que va más allá de fronteras y razas, uniendo a millones de personas a través de la lengua y la cultura.

Primer desembarco de Cristóbal Colón en América. Óleo de Dióscoro Teófilo Puebla y Tolín, pintado en 1832 (Museo del Prado).
Primer desembarco de Cristóbal Colón en América. Óleo de Dióscoro Teófilo Puebla y Tolín, pintado en 1832 (Museo del Prado).
Primer desembarco de Cristóbal Colón en América. Óleo de Dióscoro Teófilo Puebla y Tolín, pintado en 1832 (Museo del Prado).

Fines de semana largo que quedan en 2025

  • Del viernes 10 al domingo 12 de octubre: fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, trasladado del domingo 12 al viernes 10.
  • Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre: fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional (original del 20), que se celebrará el lunes 24.
  • Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: el 8 es el feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Feriado sin fin de semana largo

  • Jueves 25 de diciembre: Navidad, feriado inamovible en todo el país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En Mendoza, cuenta con 51.637 jóvenes de 16 y 17 años habilitados para votar, lo que representa el 4,48% de la nómina electoral provincial y

El voto joven en Mendoza supera ampliamente el promedio nacional

Por Jorge Yori
La exvicepresidente Cristina Kirchner. 

La Justicia confirmó que Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones en la causa Vialidad

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei visitará varias provincias en la previa de las elecciones legislativas.

Milei acelera la campaña electoral y prepara una gira con visitas a Mendoza y otras diez provincias

Por Redacción Política
El Gobierno de Javier Milei enfrentará un espacio que decidirá el rumbo de las elecciones.

Según una encuesta, este es el mayor rival del Gobierno en las elecciones legislativas: no es el peronismo

Por Redacción Política