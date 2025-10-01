La Peatonal del Vino 2025 anuncia un line up de primer nivel para dos noches inolvidables

El clásico evento de la Ciudad de Mendoza vuelve con todo: electrónica el sábado y grandes bandas el domingo. Entre los artistas principales se destacan Miranda!, Gauchito Club y Brigado Crew.

La Peatonal del Vino 2025 ya tiene definido su line up musical y promete dos jornadas a pura música en el corazón de la capital mendocina. El encuentro se celebrará el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, desde las 19 horas, en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico, con entrada gratuita.

El sábado 15 de noviembre será el día electrónico, con un escenario que recibirá a destacados DJs y productores: Chapa y Castelo, Brigado Crew, Sempronio y Flor Parra. En tanto, el domingo 16 de noviembre tendrá lugar el esperado día de bandas, con un line up que mezcla referentes nacionales y talentos locales: Miranda!, Gauchito Club y Camila Cuccia.

Con esta grilla la Peatonal del Vino se prepara para ofrecer una experiencia completa, que combina música en vivo, gastronomía, arte y más de 100 etiquetas de vino para degustar. Próximamente se anunciará el resto del line up.

Así, la edición 2025 marcará el regreso de este clásico mendocino después de seis años, consolidando a la Ciudad de Mendoza como Capital Internacional del Vino y epicentro de la cultura y el turismo en la región.