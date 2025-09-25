Con la presencia de miles de vecinos en las calles, Maipú tuvo su tradicional desfile en el que participaron más de 100 escuelas, unas 500 organizaciones y entidades, y casi mil efectivos de diferentes fuerzas de seguridad.

La comunidad de Maipú celebró las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Merced

Este miércoles 24 de septiembre la comunidad maipucina se dio cita en las calles del departamento para festejar una vez más las celebraciones patronales en honor a la Virgen de la Merced, Patrona del departamento y Generala del Ejército Argentino. Una multitud participó del tradicional desfile cívico-militar-escolar que recorrió la calle Ozamis durante la mañana.

Luego de la emotiva procesión de antorchas y la serenata a la Virgen, este miércoles las familias maipucinas disfrutaron del desfile que congregó a 113 escuelas, más de mil efectivos de fuerzas armadas y de seguridad y alrededor de 500 entidades intermedias, culturales y deportivas, además de las casi 20.000 personas que acompañaron el acto.

El intendente Matías Stevanato mostró su emoción por una nueva celebración patronal del departamento: “Hoy nos reunimos como comunidad para honrar nuestras raíces y celebrar con fe y alegría a Nuestra Señora de la Merced. Estos encuentros son el reflejo de lo que somos: un pueblo unido, que mantiene vivas sus tradiciones y que, mirando al futuro, encuentra en su historia y en su espiritualidad la fuerza para seguir creciendo juntos”.

Además, agregó: "Las fiestas patronales son un abrazo entre generaciones: abuelos, padres, hijos y nietos compartiendo la misma fe y la misma esperanza. Esa unión nos recuerda que Maipú no solo crece en obras y proyectos, sino también en valores, en solidaridad y en el amor por nuestra tierra".

La procesión de la Virgen por las calles de Maipú y la posterior coronación de su imagen fueron momentos cargados de devoción y emoción. La festividad no sólo reafirmó la fe de los maipucinos, sino también su compromiso con los valores de trabajo, responsabilidad y solidaridad que definen a la comunidad.