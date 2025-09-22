Maipú: así será la organización para el tradicional desfile del 24 de septiembre

Este miércoles se llevará a cabo en Maipú el tradicional desfile cívico-militar-escolar en conmemoración de la Virgen de la Merced, patrona del departamento y generala del Ejército Argentino. Debido a la gran cantidad de personas que participarán, algunas calles del centro maipucino permanecerán restringidas para la circulación vehicular.
El desfile comenzará a las 10 de la mañana. Por tal motivo, desde las 7 hasta las 15 horas habrá un corte total en la circulación de vehículos particulares y del transporte público en las siguientes arterias:
* Sarmiento/Vergara, entre Pescara y 20 de Junio
* San Martín/Belgrano, entre Pescara y Padre Vera
* Juan D. Perón/60 Granaderos, entre Pescara y Padre Vera
* Mitre/Rivadavia, entre Padre Vásquez y Padre Vera
* España/Ángel Godoy, entre Padre Vásquez y Padre Vera
* Barcala/Emilio Civit, entre Padre Vásquez y Salmón
* Matienzo/Nerviani, entre Padre Vásquez y 20 de Junio
* Sáez/Suárez, entre Padre Vásquez y 20 de Junio
* Ozamis, entre Segura y Palma
* 20 de Junio, entre Suárez y Vergara
* Padre Vásquez, desde Tropero Sosa hasta Juan D. Perón
* Mercedes T. de San Martín, entre Emilio Civit y Belgrano
- Pescara, entre San Martín y Sarmiento
Los cortes se extenderán hasta las 15 horas, momento en que se producirá la desconcentración. Sin embargo, permanecerán cerradas hasta el domingo 28 las calles que rodean la Plaza Departamental 12 de Febrero (Padre Vásquez, Pescara, San Martín y Sarmiento), debido a los festejos por los 40 años de los kioscos. En cada esquina se dispondrán desvíos para garantizar la circulación por vías alternativas.