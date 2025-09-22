Maipú: así será la organización para el tradicional desfile del 24 de septiembre

El desfile en conmemoración a la Virgen de la Merced modificará el tránsito en la Ciudad de Maipú. Conocé las calles cortadas y los horarios de restricción.

Compartir







Este miércoles se llevará a cabo en Maipú el tradicional desfile cívico-militar-escolar en conmemoración de la Virgen de la Merced, patrona del departamento y generala del Ejército Argentino. Debido a la gran cantidad de personas que participarán, algunas calles del centro maipucino permanecerán restringidas para la circulación vehicular.

El desfile comenzará a las 10 de la mañana. Por tal motivo, desde las 7 hasta las 15 horas habrá un corte total en la circulación de vehículos particulares y del transporte público en las siguientes arterias:

* Sarmiento/Vergara, entre Pescara y 20 de Junio

* San Martín/Belgrano, entre Pescara y Padre Vera

* Juan D. Perón/60 Granaderos, entre Pescara y Padre Vera