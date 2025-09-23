23 de septiembre de 2025 - 16:27

40 años de los Kioscos: inaugurarán una muestra con más de 400 fotos aportadas por vecinos

Este miércoles comenzarán las actividades por los 40 años de los Kioscos de Maipú y la Municipalidad inaugurará un espacio de historias y recuerdos con aportes realizados por más de 400 maipucinos y maipucinas.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 10.03.30 (2)
WhatsApp Image 2025-09-23 at 10.03.30 (1)
Por Redacción

Desde este 24 de septiembre, la plaza departamental 12 de Febrero se vestirá de fiesta para recibir los 40 años de los Kioscos de Maipú, una tradición que atraviesa generaciones y que se celebra cada Semana del Estudiante. Este año, más de 400 vecinos y vecinas aportaron testimonios, relatos y material fotográfico para crear una muestra que se ubicará dentro de los senderos de la plaza.

Cada fotografía contiene una gran carga emotiva, ya que remite a las promociones que pasaron por la plaza y dejaron su huella imborrable en el corazón maipucino. Amigos inseparables, amores para toda la vida, anécdotas irrepetibles e historias de todo tipo se entrelazan en la muestra organizada por la Municipalidad, que estará ubicada cerca del reloj.

Quienes lo desearon, compartieron sus imágenes e historias a través de las redes sociales del municipio y, al hacerlo, participarán de diferentes sorteos que se realizarán durante la edición de este año, la cual contará con promociones de distintos colegios de Maipú que vivirán su Semana del Estudiante soñada.

La celebración se desarrollará desde este miércoles 24 de septiembre y concluirá el domingo 28. A partir de las 9 horas, los vecinos y vecinas del departamento podrán recorrer los diferentes kioscos realizados por los estudiantes y disfrutar del patio de comidas y las atracciones preparadas para el evento.

Cabe destacar que durante esos días las calles Sarmiento, Padre Vásquez, San Martín y Pescara permanecerán cortadas al tránsito en el tramo correspondiente a la plaza 12 de Febrero. Además, este año se instalarán cámaras de seguridad y un centro de monitoreo, con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de esta edición tan especial.

