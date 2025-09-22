La Ciudad lanza una capacitación gratuita en Inteligencia Artificial

Con el objetivo de preparar a los mendocinos para los nuevos desafíos, el municipio presenta ¡El trabajo del futuro ya está aquí!, una formación dictada por Egg, con modalidad online y que tiene certificación oficial.

La Ciudad da un nuevo paso en su compromiso de acompañar en la adquisición de competencias clave para el presente y el futuro del trabajo. En este marco, está presentando una capacitación gratuita en Inteligencia Artificial, denominada ¡El trabajo del futuro ya está aquí!, que será dictada por la empresa Egg, en modalidad 100% online y con clases en vivo.

El programa ofrece una formación inicial en inteligencia artificial generativa. Los contenidos incluyen fundamentos esenciales de la IA, redacción de prompts efectivos y el uso práctico de herramientas como ChatGPT, Copilot y Gemini.

Esta iniciativa busca brindar a los participantes una sólida base de conocimientos en una tecnología que ya está transformando la vida personal, laboral y académica. Al finalizar el cursado, quienes participen obtendrán un certificado oficial que validará sus nuevas habilidades y potenciará su perfil profesional.

Si bien la capacitación es gratuita, se requiere inscripción previa completando este formulario. Vale aclarar que se hará una preselección de los aspirantes en caso que los inscriptos superen el cupo máximo.