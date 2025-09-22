Se retiraron más de 5 toneladas de documentación judicial y de licencias para su reciclaje con fin solidario

La Ciudad de Mendoza , a través de su Secretaría de Gestión Pública , finalizó un importante proceso de relevamiento y digitalización de documentación en soporte papel perteneciente a la Unidad Organizativa Juzgados y al Centro Emisor de Licencias de Conducir. Esta iniciativa, parte del programa GIRSU interno, no sólo busca modernizar y optimizar la gestión administrativa , sino también aportar al cuidado del medio ambiente y colaborar con una causa solidaria .

Este programa permite ordenar la gestión de residuos en oficinas públicas, ejecutando iniciativas concretas de valorización y recuperación de materiales. En total, se trataron más de 1,2 millones de fojas , entre expedientes, actas, resoluciones y notas administrativas, que fueron digitalizadas por el personal municipal. El procedimiento garantiza la preservación de la información en soportes informáticos seguros, al tiempo que permite avanzar en un modelo de administración más ágil , eficiente y con mejores condiciones de resguardo de datos.

El impacto ambiental de esta medida es significativo: se retiraron 5,4 toneladas de papel , que serán destinadas al reciclaje. La documentación procesada cumplió ya con sus plazos legales de conservación, por lo que su disposición final se enmarca en un esquema de gestión responsable de residuos , consolidando una práctica institucional que combina innovación tecnológica y compromiso ambiental.

Un aspecto destacado de este proceso es que lo recaudado por el material reciclado será entregado a la Fundación CONIN , reconocida por su trayectoria en la lucha contra la desnutrición infantil . De esta forma, la iniciativa suma un componente solidario que trasciende lo administrativo y lo ambiental, para convertirse en un aporte directo a una organización que trabaja por el bienestar de los niños y niñas más vulnerables .

La experiencia, además, se inscribe en la política de gestión de triple impacto que lleva adelante el municipio, donde cada acción busca conjugar beneficios económicos, sociales y ambientales. Con estas medidas, la Ciudad de Mendoza continúa posicionándose como una comuna innovadora y comprometida con el desarrollo sostenible , priorizando el bienestar de sus vecinos y el fortalecimiento de la comuna.

Departamento de Fiscalización y Gestión Integral de Residuos

Dentro de la Dirección de Higiene Urbana, se ha consolidado como un área estratégica en la política ambiental de la Ciudad de Mendoza. Su labor no se limita únicamente al control, sino que también diseña y ejecuta programas que buscan optimizar la gestión de los residuos, con un fuerte anclaje en la economía circular, la transparencia y la responsabilidad social.

Un ejemplo concreto de esta impronta es justamente la recuperación de papel planilla, un material administrativo en desuso con alto potencial de reciclaje. En lo que va de 2025, se han recuperado más de 10 toneladas de papel en lugar de ser enviados al relleno sanitario, fueron gestionados de manera diferenciada y derivados a CORPA, que procesa el material. Las ganancias generadas se destinan a la Fundación CONIN, aportando un beneficio social que se suma al impacto ambiental y económico de esta acción.

Además, el departamento desarrolla acciones de alcance más amplio: impulsa la recolección diferenciada, trabaja en la erradicación de microbasurales, refuerza la trazabilidad de los servicios y promueve instancias de educación y concientización ciudadana. También, participa en la actualización de la ordenanza de residuos, incorporando criterios modernos y el reconocimiento de recuperadores urbanos. Un rol esencial lo cumple el Cuerpo de Inspección, que recorre permanentemente el territorio priorizando un enfoque educativo y preventivo por sobre el sancionatorio, buscando acompañar a la ciudadanía en la adopción de buenas prácticas.

