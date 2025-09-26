26 de septiembre de 2025 - 12:58

Maipú será sede de una nueva edición de Taninos Wine Fest Solidario

El Arena Maipú será el escenario donde más de 250 etiquetas reunirán a los principales actores de la industria vitivinícola, generando un espacio de intercambio cercano. Además, lo recaudado se destinará a AVOME (Asociación Voluntarios Mendoza).

Por Redacción

La Municipalidad de Maipú organizará la 9° edición de Taninos Wine Fest, el encuentro vitivinícola más importante del país, que este año tendrá un tinte solidario. La edición 2025 se realizará el viernes 3 y sábado 4 de octubre en el Hotel Esplendor by Wyndham Mendoza, ubicado en el predio de Arena Maipú. Lo recaudado será a beneficio de AVOME, la asociación civil que desde 1971 trabaja por la protección de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

La propuesta contará con la participación de más de 74 bodegas y 250 etiquetas, y ofrecerá un espacio único de encuentro entre enólogos, empresarios del vino y el público, generando un intercambio directo y cercano. Además, el evento incluirá música en vivo, arte y sorpresas que enriquecerán la experiencia.

La realización de este festival es posible gracias a la articulación entre el sector privado y el sector público, con el acompañamiento de la Municipalidad de Maipú y su Dirección de Turismo, que consolidan al departamento como un punto de referencia para la industria vitivinícola y el turismo enológico. Esta sinergia permite que la cultura del vino trascienda lo comercial para convertirse también en una herramienta de solidaridad y compromiso social.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de tuentrada.com, con cupos limitados, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación. La novena edición ininterrumpida de Taninos Wine Fest invita a vecinos, turistas y amantes del vino a vivir una experiencia que combina tradición, innovación y responsabilidad social, reforzando el rol de Maipú como cuna del vino argentino.

Taninos es un colectivo vitivinícola conformado por 221 profesionales, entre enólogos, ingenieros agrónomos, bodegueros y dueños de marcas de vinos, que trabajan colaborativamente para resolver problemas vinculados a la producción, elaboración y compra de insumos, entre otras problemáticas comunes. Desde hace 9 años, organiza una feria de vinos solidaria, a beneficio de organizaciones con compromiso social.

Por su parte, AVOME es una de las organizaciones más respetadas de la provincia y cuenta con un equipo de 50 voluntarios y 35 profesionales de diversas disciplinas, brindando contención, acompañamiento y herramientas para que cada niño pueda crecer en un entorno donde se sienta querido, valorado y respetado.

