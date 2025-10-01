Maipú fortalece a sus emprendedores con la capacitación "Tu Tienda en Red"

El sábado 27 de septiembre se realizó la primera capacitación obligatoria del programa “Tu Tienda en Red” , una iniciativa de la Municipalidad de Maipú y la Universidad Juan Agustín Maza que busca acompañar a comerciantes y emprendedores en su incorporación al ecosistema digital.

El pasado sábado 27 de septiembre se llevó a cabo la primera capacitación del programa Tu Tienda en Red, un espacio de formación pensado para comerciantes y emprendedores de Mendoza. Este encuentro inaugural permitió a las personas inscriptas conocer en detalle los objetivos del programa y acceder a herramientas claves para el desarrollo de su actividad en el entorno digital.

La jornada contó con la participación especial de Gerardo Biondolillo, Director en DúE Ingeniería Comercial y Vice Director de CACE Cuyo, quien disertó sobre el impacto y la evolución del comercio electrónico en la Argentina. En su exposición, destacó que en el primer semestre de 2025 la facturación de las compras digitales creció un 79%, alcanzando los 15.317.918 millones de pesos, mientras que las órdenes de compra aumentaron un 46% respecto al mismo período del año anterior, llegando a 149,5 millones de operaciones.

El cierre del encuentro se dio en un espacio de coffee break que propició la generación de redes, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la comunidad emprendedora y comercial de la provincia.

Tu Tienda en Red es un programa creado en conjunto por la Municipalidad de Maipú y la Universidad Juan Agustín Maza. Su objetivo principal es brindar herramientas concretas y acompañamiento estratégico para que los participantes puedan adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo, complementando sus puntos de venta físicos con una vidriera digital que aumente la visibilidad, competitividad y posibilidades de crecimiento.