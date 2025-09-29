La Ciudad de Mendoza implementó, por primera vez, drones para la pulverización del arbolado

La Municipalidad realizó en plaza Italia la primera aplicación con drones sobre arbolado urbano para controlar plagas que afectan principalmente a las tipas. El sistema es sustentable, orgánico, permite llegar a mayor altura, ahorrar agua, trabajar con rapidez y reforzar la seguridad, consolidando una estrategia de innovación en la gestión ambiental.

Esta domingo 28 de septiembre por la mañana, la Ciudad de Mendoza realizó por primera vez una pulverización con drones en plaza Italia, con la presencia del intendente Ulpiano Suarez. Se trata de un sistema completamente innovador y sustentable con amplios beneficios respecto al tradicional.

Durante la actividad, en la que el jefe comunal estuvo acompañado de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano, Eva González, y del Subdirector de Espacios Verdes y Arbolado, Federico Pia, se pulverizó toda la plaza Italia. Y durante la tarde el trabajo continua en zona Alameda.

Concretamente, el operativo se orientó a mitigar la plaga conocida como psirio, que afecta a las tipas y genera secreciones azucaradas que provocan un “pegote” en veredas y calzadas, dificultando el disfrute de las plazas. La intervención se ejecutó con equipos alquilados a la empresa mendocina Agro Vants, utilizando productos orgánicos para control biológico autorizados para uso urbano.

“Se trabajó en la plaza Italia con pulverización aérea mediante drones para alcanzar la altura de las tipas y otros ejemplares de gran porte. La Ciudad de Mendoza es pionera en aplicar esta tecnología para el cuidado del arbolado urbano. La operación está a cargo de la empresa mendocina Agro Vants y nos permite aplicar productos orgánicos de control biológico sobre las copas, con precisión y seguridad. Porque desde nuestra gestión, cuidar la Ciudad también es innovar en cómo protegemos los espacios verdes”, remarcó Ulpiano Suarez, quien tras la actividad felicitó a todo el equipo de la empresa contratada por su profesionalismo y compromiso con el cuidado del ambiente.

Cómo funciona el sistema del mega drone Los drones realizan vuelos programados que liberan una nube de microgotas (del orden de los 100 micrones) impulsadas por ventiladores integrados. El plan de vuelo es totalmente computarizado: se definen altura, presión, velocidad, caudal y disposición de los picos. El equipo ejecuta la aplicación de manera precisa sobre la copa de los árboles. En entornos urbanos, operan a baja altura respecto del objetivo (entre 4 y 6 metros), lo que mejora la cobertura y reduce la dispersión del producto.