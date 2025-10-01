Socavón en Acceso Sur: habilitaron un bypass y comenzaron los trabajos en la mano al sur

Siguen las demoras de tránsito en la zona de Luján por los trabajos que más de 100 operarios concretan día y noche. Desde hoy hay un desvío por el cantero central.

La Municipalidad de Luján de Cuyo informó este miércoles que ya quedaron finalizados los trabajos de reparación del socavón en la mano sur-norte del Acceso Sur, a la altura de calle Carrodilla, entre los puentes de Rawson y Paso, por lo que ahora se habilitó un bypass por el cantero central para intervenir el carril restante.

Más de 100 operarios participaron del operativo en turnos rotativos durante las 24 horas. Con esa etapa concluida, comenzaron las tareas sobre el lado oeste de la ruta 40 (hacia el sur), lo que obligó a implementar un desvío especial: quienes se dirigen hacia Luján deben utilizar el cantero central y pasar al tramo contrario (este), para luego retornar 200 metros más adelante a la mano original.

Obra reparación de Red Cloacal Acceso Sur Luján de Cuyo - Socavón. Colocarán un tubo de acero de 500 mm de diámetro. Daniel Caballero / Los Andes De todos modos, hoy todavía se registran demoras en el lado oeste (al norte) debido a que parte de los vehículos son derivados a la lateral. Las autoridades insisten en circular con extrema precaución por la zona intervenida y tener paciencia hasta que finalicen las obras, que el municipio anticipó como "definitivas".

Los trabajos de reparación comenzaron el lunes por la tarde y, según anticiparon las autoridades municipales, podrían extenderse durante toda la semana. El objetivo es dejar una solución definitiva que evite que la falla cloacal vuelva a generar problemas en esta vía, clave dentro de la ruta nacional 40.

Como recomendaciones de tránsito, se sugieren vías alternativas: hacia el Este, calle Terrada y Vieytes; hacia el Oeste, calle San Martín y el Corredor del Oeste.