30 de septiembre de 2025 - 08:25

Caos por el socavón en el Acceso Sur: cuánto demorará el arreglo y qué alternativas hay

La Municipalidad de Luján de Cuyo lidera los trabajos en la ruta 40, entre Rawson y Paso, para solucionar el pozo derivado del colapso de un colector cloacal.

Trabajos en el Acceso Sur tras el socavón

Trabajos en el Acceso Sur tras el socavón

Foto:

Gentileza / Aconcagua Radio
Los Andes | Redacción Sociedad
Socavón sobre Acceso Sur a la altura de calle Carrodilla, en Luján de Cuyo

Un socavón en plena ruta complicó el tránsito en el Acceso Sur en Luján de Cuyo

La falla se originó en el sistema sanitario, lo que provocó el colapso de un colector cloacal que pasa por la zona.

El hundimiento se produjo en la mano hacia el norte, pero la intervención afecta a ambos sentidos de la autopista. Actualmente, los vehículos deben circular por la banquina y, en horas pico de la mañana de este martes, ya se registraban largas demoras.

Personal de Tránsito de Luján de Cuyo y la empresa Aguas Luján, con el director de Ingeniería Sanitaria, Nicolás Bonanno, trabajaban en el lugar.

También se hizo presente el secretario de Aguas del municipio, Juan Martín del Pópolo, quien supervisó el operativo y señaló: “Hay un colector cloacal que atraviesa esta zona que se ha roto y por suerte no ha habido ningún accidente. Estamos trabajando para mantener dos autopistas funcionando, la vial y la cloacal”.

Socavón sobre ruta 40 a la altura de calle Carrodilla, en Luján de Cuyo

Los trabajos demandarán al menos cinco días, según estimó en declaraciones a radio Nihuil el director de Tránsito, Miguel Sara. Una vez solucionado el pozo en la mano hacia el norte, se procederá a trabajar en el tramo opuesto del Acceso Sur.

En la zona ya se montó un bypass de 200 metros con una rampa de acceso a la autopista, aunque las autoridades advierten que el desvío podría saturarse con el incremento del tránsito. Los desvíos al norte son por la lateral este. Hacia el sur, hay dos carriles de la ruta 40 habilitados.

Se recomienda evitar el sector y utilizar vías alternativas como Terrada, Vieytes, Cervantes, San Martín o el Corredor del Oeste.

