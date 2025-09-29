Está a 15 minutos de la playa y es el outlet de Chile con 100 marcas que ahora eligen los mendocinos

Con la llegada de la primavera y el inicio de la temporada de escapadas, cada vez más mendocinos viajan a Chile no solo para disfrutar del mar y el descanso, sino también para aprovechar las ofertas en indumentaria y tecnología.
Cómodo y cercano, el renovado centro comercial de Viña del Mar tiene más de 100 marcas, patio de comidas y un supermercado Líder.
Con una nueva expansión, el Viña Outlet Park se consolida como uno de los principales polos de compras en la Región de Valparaíso.
Está ubicado en Camino Internacional 2440, Reñaca Alto, a apenas 15 minutos de las playas de Reñaca y Viña del Mar, el centro comercial se transformó en una parada casi obligatoria para los turistas argentinos.
Hace unos meses, el Viña Outlet Park inauguró un supermercado Líder, en pleno corazón de Reñaca Alto. Además, sumó propuestas gastronómicas y de entretenimiento con KFC, Wendy’s, Cruz Verde, Jumper Park, un moderno patio de comidas y un parque recreativo.
Se trata de la tercera etapa de expansión del predio, que busca convertirse en el centro comercial más importante de la Región de Valparaíso, donde ya funcionan el Mall Marina en el centro de Viña, el Mall Paseo Ross en Valparaíso y el Arauco Premium Outlet de Curauma.
Otro aspecto importante a destacar es que este outlet es pet friendly.
El Viña Outlet Park está en Camino Internacional 2440, Reñaca Alto, Viña del Mar, y abre de lunes a sábado de 10 a 20 horas, mientras que domingos y feriados funciona de 10 a 19.30 horas.